علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: أعلنت شركة Audio-Technica عن سماعات رأس خشبية محدودة الإصدار من طراز ATH-WP900SE مزودة بأغطية أذن من خشب الدردار الصلب ومطلية بتشطيبات Fujigen.

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

  • تكنولوجيا: أعلنت شركة Audio-Technica عن سماعات رأس خشبية محدودة الإصدار من طراز ATH-WP900SE مزودة بأغطية أذن من خشب الدردار الصلب ومطلية بتشطيبات Fujigen. 1/3
  • تكنولوجيا: أعلنت شركة Audio-Technica عن سماعات رأس خشبية محدودة الإصدار من طراز ATH-WP900SE مزودة بأغطية أذن من خشب الدردار الصلب ومطلية بتشطيبات Fujigen. 2/3
  • تكنولوجيا: أعلنت شركة Audio-Technica عن سماعات رأس خشبية محدودة الإصدار من طراز ATH-WP900SE مزودة بأغطية أذن من خشب الدردار الصلب ومطلية بتشطيبات Fujigen. 3/3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أوديو-تيكنيكا في اليابان عن سماعات الرأس الخشبية محدودة الإصدار “ATH-WP900SE”، المصنوعة من خشب الرماد الصلب (Solid Ash)، والتي تم تشطيبها بطلاء “لاكر” ثلاثي الألوان بواسطة صانع الجيتارات الشهير “Fujigen”. وقد صممت السماعات لتقديم صوت مفصل تم ضبطه خصيصاً لإعادة إنتاج فائقة الدقة للآلات الوترية، مثل القيثارات، بصورة صوتية أكثر وضوحاً.

وتتوفر سماعة “ATH-WP900SE” حالياً للطلب المسبق بسعر تجزئة مقترح يبلغ 110,000 ين ياباني (حوالي 750 دولاراً أمريكياً) من موقع الشركة في اليابان، ومن المقرر إطلاقها رسمياً في 20 فبراير 2026.

تستخدم سماعات الرأس التي توضع فوق الأذن (Over-ear) مكبرات صوت (Drivers) بقطر 53 ملم مثبتة في أكواب أذن تحتوي على منافذ صوتية، وملفات صوتية، وفتحات تهوية، صُممت جميعها خصيصاً لإعادة إنتاج أصوات الجيتارات بدفء ودقة ووضوح، وفقاً للشركة. وتتميز المكبرات باستجابة تردد تتراوح من 5 إلى 50 كيلو هرتز، مع حساسية تبلغ 98 ديسيبل/مللي واط، ومقاومة 37 أوم، وحد أقصى لمدخل الطاقة يبلغ 1,000 مللي واط.

وقد تم طلاء أكواب الأذن المصنوعة من خشب الرماد الصلب خصيصاً بواسطة صانع الجيتارات “Fujigen” بنمط “Sunburst” ثلاثي الألوان، مشابه للتشطيب المستخدم في جيتارات الشركة. ولضمان الراحة أثناء جلسات الاستماع الطويلة، تم تبطين طوق الرأس وسائد الأذن برغوة الذاكرة (Memory Foam) المغطاة بجلد صناعي. كما يمكن تدوير أكواب الأذن لتصبح مسطحة لسهولة النقل في حقيبة الحمل المرفقة.

ويمكن توصيل سماعة “ATH-WP900SE” بمضخمات الجيتار ومشغلات الصوت الرقمية باستخدام الكابلات المرفقة بطول 3.9 قدم (1.2 متر)، والتي تشمل كابلاً غير متوازن بمقبس 3.5 ملم وكابلاً متوازناً بمقبس 4.4 ملم من نوع A2DC. ويبلغ وزن السماعة 8.3 أوقية (235 جراماً).

وللقراء الذين قد يفوتهم هذا الإصدار المحدود، يمكنهم التفكير في اقتناء مشغل الأسطوانات المحمول “Sound Burger Bluetooth” من “أوديو-تيكنيكا” مع زوج من سماعات “ATH-AWAS” المصنوعة من خشب الكرز الياباني.

المصدر:

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا