تكنولوجيا: كاسيو تطلق ساعات هجينة جديدة بتشطيبات مستقطبة وألوان باستيل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - وصلت ساعات كاسيو “G-Shock” الجديدة من طرازات “BA-110PD-2A” و”BA-110PD-4A” و”BA-110PS-7A” إلى الأسواق في اليابان، ومن المقرر طرحها في أسواق أخرى قريباً. وتتميز كل ساعة في هذه السلسلة الجديدة بإطار ومينا وسوار بتشطيب مستقطب (Polarized)، وتأتي إحداها بسوار شفاف، وتدعم هذه الساعة الهجينة التوقيت العالمي وتأتي مزودة بأدوات مثل ساعة توقيت ومنبهات.

وقد تم إطلاق ثلاث ساعات جديدة من سلسلة “Casio G-Shock Baby-G BA-100” في اليابان، وتتميز هذه الطرازات بتصميمات ذات ألوان “باستيل”، ويتم تسويقها على أنها “عملية للغاية وعالية الوظائف”. وتتمتع ساعات “Baby-G BA-100PD” بإطار وهيكل وسوار من الراتينج المستقطب للحصول على لمسة نهائية لامعة، كما توجد زخارف على شكل قلب على عقرب الساعات ولمسة معدنية عند موضع الساعة 3. وتأتي الساعات بتصميمات متنوعة، حيث يتميز طراز “BA-110PD-2A” بوجه وسوار باللون الأزرق، بينما يأتي طراز “BA-110PD-4A” بلمسات وردية عبر المينا والسوار، في حين يتمتع طراز “BA-110PS-7A” بمينا باللون الوردي والأرجواني مع سوار شفاف.

وتعتبر “Baby-G BA100” من كاسيو ساعة هجينة، حيث تحتوي على عقربين تناظريين وشاشتين رقميتين ومؤشر رقمي، ويمكن للمستخدمين الاختيار من قائمة تضم 48 مدينة لضبط المنطقة الزمنية حسب الحاجة، بالإضافة إلى تنسيقات الوقت 12 و 24 ساعة. وتتوفر أدوات مثل ساعة التوقيت، والمؤقت، وإشارات الوقت بالساعة، وخمسة منبهات يومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا الطراز المقاوم للصدمات مقاوم للماء حتى عمق 100 متر، ويمكن استخدام إضاءة LED لإضاءة الشاشة في البيئات المظلمة. وفي اليابان، يمكن الآن شراء هذه الساعات مقابل 16,500 ين (حوالي 105 دولارات) لكل منها، وتم إدراج جميع المتغيرات الثلاثة كإصدارات لشهر فبراير 2026 على الموقع الدولي للعلامة التجارية، ومع ذلك لم يتضح بعد ما إذا كانت ستصل إلى دول مثل الولايات المتحدة أو ألمانيا أو متى سيحدث ذلك.

