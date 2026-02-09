تكنولوجيا: جهاز Amazfit القابل للارتداء يحصل على تحسينات متعلقة بالنوم في تحديث جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقوم شركة Amazfit بطرح تحديث آخر لسوار Helio Strap، وهو الإصدار الثابت رقم 3.11.0.1، ويجلب هذا الإصدار تحسينات على خوارزمية التعرف على النوم، مما قد يزيد من عدد فترات الاستيقاظ المكتشفة، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحسين لميزة التعرف على النشاط، وإصلاح لخطأ متعلق بالبلوتوث.

ويتلقى سوار Amazfit Helio Strap تحديثاً برمجياً آخر، ويُعد الإصدار الثابت رقم 3.11.0.1 هو أول إصدار لعام 2026 لهذا الجهاز القابل للارتداء، حيث يصل بعد شهرين تقريباً من الإصدار 3.7.0.1، الذي أضاف مجموعة واسعة من أوضاع التمرين. ومع الإصدار الثابت 3.11.0.1، الذي تم الإبلاغ عنه على موقع Reddit، يحصل مستخدمو سوار Amazfit Helio Strap على تحسينين؛ أولاً، يُقال إن خوارزمية التعرف على النوم قد تم تحسينها لزيادة اكتشاف النوم ودقة مراحل النوم، ومع ذلك، تشير Amazfit إلى أن العدد الإجمالي لفترات الاستيقاظ قد يزداد نتيجة لهذا التغيير، وفي الوقت نفسه، انخفضت احتمالية تسجيل القيلولة بشكل غير صحيح.

ثانياً، تم تعزيز وظيفة التعرف التلقائي على النشاط في سوار Helio Strap، ويُقال إن هذا يقلل من عدد الأنشطة التي يتم تحديدها بشكل خاطئ، وتنص الملاحظة الأخيرة في سجل التغييرات على أن Amazfit قد عالجت مشكلة تتعلق باتصال البلوتوث في الجهاز القابل للارتداء، ولكن لسوء الحظ، لا تقدم الشركة مزيداً من التفاصيل التي تشرح إصلاح هذا الخطأ. ويبدو أن إصدار البرنامج الثابت 3.11.0.1 يتم طرحه على مراحل لمستخدمي سوار Amazfit Helio Strap (الذي يبلغ سعره حالياً 99.90 يورو في أمازون ألمانيا)، وعندما يكون متاحاً في منطقتك، ستتمكن من تنزيل هذا التحديث عبر تطبيق Zepp للهواتف الذكية.

