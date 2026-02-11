تكنولوجيا: تطوير بنك طاقة جديد من Sharge بتصميم يعتمد على آراء العملاء

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجري العمل حالياً على بنك طاقة جديد من شركة Sharge، والذي وُصف بأنه خليفة لجهاز Shargeek 140 الذي تم إطلاقه في عام 2024. وقد شاركت الشركة مؤخراً استبيانًا للعملاء تطلب فيه من المعجبين تقديم ملاحظات حول عناصر التصميم المختلفة، بما في ذلك اختيار المنافذ، وإخراج الطاقة، وسعة البطارية.

وتعمل Sharge على تطوير خليفة لبنك الطاقة Shargeek 140، حيث تم إطلاق الإصدار الأصلي من هذا الملحق في عام 2024 عبر حملة تمويل جماعي على “Kickstarter”، وأصبح متاحاً للبيع العام منذ ذلك الحين (بسعر يبدأ حالياً من 79.90 دولاراً على أمازون). ويمكن استخدام Shargeek 140 لشحن ما يصل إلى جهازين في وقت واحد عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 100 واط ومنفذ USB-A بقدرة تصل إلى 40 واط. وتشمل الميزات الأخرى للجهاز الأصلي سعة 20,000 مللي أمبير في الساعة، ودعم بروتوكولات الشحن السريع مثل PD3.0 وQC3.0، وشاشة مدمجة لعرض معلومات الشحن ومستوى البطارية المتبقي.

والآن، تطلب Sharge من العملاء المساعدة في توجيه قراراتها بشأن “الجيل القادم” من Shargeek 140. وفي استبيان، تسأل الشركة عما إذا كان المستخدمون يفضلون منفذي USB-C أو منفذ USB-C واحد وآخر USB-A. وهناك سؤال آخر حول سعة البطارية والطاقة، حيث يُطلب من العملاء الاختيار بين إصدارات: 10,000 مللي أمبير/67 واط، أو 20,000 مللي أمبير/150 واط، أو 25,600 مللي أمبير/300 واط. بالإضافة إلى ذلك، يوجد قسم حول المواد التي يمكن استخدامها لتصنيع الملحق، مثل الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ وألياف الكربون.

ومن غير الواضح متى سيتم إصدار بنك الطاقة Shargeek 140 الجديد، ولكن يمكن العثور على “استبيان تخطيط منتجات Shargeek لعام 2026″، الذي تمت مشاركته على Discord الرسمي للعلامة التجارية، عبر الإنترنت.