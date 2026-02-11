تكنولوجيا: Baseus تطلق بنك طاقة جديد “3 في 1” بكابل قابل للسحب وشاشة مدمجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يعد بنك الطاقة Baseus EnerGeek 67W 3-in-1 إضافة جديدة للشركة، ويأتي بسعر إطلاق معقول نسبياً في الصين يبلغ حوالي 58 دولاراً، ويتميز الجهاز بكابل طويل قابل للسحب، وشاشة مدمجة، وسعة تبلغ 10,000 مللي أمبير في الساعة.

وقد طرحت Baseus جهاز EnerGeek GT 21 في الصين، وهو شاحن محمول جديد “3 في 1” يمكن أن يعمل كبنك طاقة وشاحن حائط في آن واحد، حيث يتميز بمقابس طاقة مدمجة، على غرار جهاز Anker Fusion. ومن الجوانب البارزة الأخرى في بنك الطاقة هو كابل USB-C القابل للسحب، وتقول Baseus إن طوله يبلغ 80 سم، ومع منافذ USB Type-C وType-A المخصصة، يمكن للشاحن المحمول تشغيل ثلاثة أجهزة في نفس الوقت، وفي هذا التكوين، يمكن للكابل المدمج توفير ما يصل إلى 45 واط من الطاقة، بينما يمكن للمنفذين الآخرين توفير 15 واط مجتمعين.

وتوجد شاشة مدمجة أيضاً، يمكنها عرض تفاصيل الشحن الرئيسية، بما في ذلك نسبة البطارية الداخلية، وإجمالي خرج الطاقة، والمنافذ المستخدمة، كما تسلط Baseus الضوء على التوافق الواسع لبنك الطاقة هذا الذي يدعم الشحن السريع، حيث يدعم البروتوكولات الرئيسية بما في ذلك “PD” و”PPS” و”AFC” و”UFCS” و”SCP”.

وبسعة تبلغ 10,000 مللي أمبير في الساعة، يمكن لبنك الطاقة إعادة شحن معظم الهواتف أكثر من مرة، كما أن دعم الشحن السريع بقدرة 67 واط يجب أن يعيد شحن الأجهزة المدعومة بسرعة. ومن بين المزايا الأخرى لهذا الشاحن متعدد الاستخدامات التصميم الأنيق، والمقابس القابلة للطي لسهولة النقل، وشهادة الأمان للاستخدام على متن الطائرات. ويبلغ سعر إطلاق بنك الطاقة الجديد من “Baseus” 399 يوان صيني في الصين، أي حوالي 58 دولاراً، ولم تشارك الشركة بعد موعد الظهور العالمي لجهاز EnerGeek GT 21، ولكن من المرجح أن يأتي هذا الإعلان في وقت قريب.

