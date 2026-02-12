تكنولوجيا: أبل تستحوذ على تطبيق قاعدة بيانات جديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - اتضح أن شركة أبل استحوذت على شركة قواعد البيانات الرسومية الكندية “Kuzu” في العام الماضي.

وقد اكتملت عملية الاستحواذ، التي رصدها موقع “AppleInsider”، في أكتوبر 2025 مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه. وتم إغلاق موقع الشركة الإلكتروني لاحقاً وأرشفة مستودع “Github” الخاص بها، كما جرت العادة في عمليات استحواذ أبل.

وكانت “Kuzu” عبارة عن “قاعدة بيانات رسومية مدمجة صُممت لسرعة الاستعلام، وقابلية التوسع، وسهولة الاستخدام”. وقد قدمت أداة “Kuzu Explorer”، وهي قاعدة بيانات قائمة على المتصفح تعرض نقاط البيانات كعُقد مرتبطة ببعضها. واضطرت أبل لإبلاغ الاتحاد الأوروبي بعملية الاستحواذ نظراً لأهميتها، ولكن لا توجد تفاصيل كثيرة أخرى حولها.

وتمتلك أبل بالفعل “FileMaker”، وهو تطبيق قواعد بيانات علائقية متعدد المنصات، من خلال شركة تابعة لها. ومن غير الواضح حتى الآن ما تخطط أبل لاستخدام تقنية “Kuzu” لأجله.

المصدر: