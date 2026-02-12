تكنولوجيا: آيفون 18 برو: مودم C2 من آبل يدعم اتصال الجيل الخامس عبر الأقمار الصناعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سيوفر مودم C2 من الجيل التالي من أبل دعماً للاتصال عبر الأقمار الصناعية 5G لطرازات iPhone 18 Pro لهذا العام، وذلك بناءً على ادعاءات أدلى بها مسرب صيني.

وفي منشور على موقع Weibo، قال حساب Fixed Focus Digital إن مودم النطاق الأساسي C2 من أبل – المتوقع ظهوره لأول مرة في طرازات iPhone 18 Pro – سيدعم معيار NR-NTN، أو الشبكات غير الأرضية للراديو الجديد.

ويمكن أن يتعلق معيار NR-NTN بالروابط المباشرة من الهاتف إلى القمر الصناعي بالإضافة إلى استخدام الأقمار الصناعية كشبكات ربط (backhaul) لشبكات شركات الاتصالات لتوسيع التغطية في المناطق النائية. وبالاعتماد على الترجمة الآلية، يبدو أن المسرب يشير إلى أن تنفيذ أبل سيسمح لأجهزة iPhone بالاتصال مباشرة بالأقمار الصناعية للوصول إلى الإنترنت.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها شائعات بأن iPhone 18 Pro سيدعم اتصال 5G عبر الأقمار الصناعية. ومع ذلك، فهي المرة الأولى التي يتم فيها ربط دعم NR-NTN صراحة بمودم C2 من أبل كمواصفة فنية لمكدس النطاق الأساسي الخاص به.

في أكتوبر الماضي، أفاد واين ما من موقع The Information أن أبل تخطط لإضافة دعم في أجهزة iPhone في وقت مبكر من هذا العام لشبكات 5G التي ليست مرتبطة بسطح الأرض، والتي تشمل الأقمار الصناعية. ويقال إن هذا سيعطي iPhone وصولاً كاملاً للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.

ثم في نوفمبر، أشار مارك جورمان من Bloomberg إلى تقرير ما وقال إن أبل تطور قمراً صناعياً عبر 5G لأجهزة iPhone لهذا العام، مما يسمح للأجهزة بالاستفادة من الأبراج الخلوية لاستخدام الأقمار الصناعية لزيادة التغطية عندما لا تتوفر الشبكات القياسية. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير جورمان يصف دعم شبكات الربط عبر الأقمار الصناعية لشبكات شركات الاتصالات، وليس نموذج الاتصال المباشر من الجهاز إلى القمر الصناعي الذي يقترحه أحدث تسريب لـ Fixed Focus Digital وتقرير ما.

ووفقاً لـ جورمان، تعمل أبل أيضاً على العديد من ميزات الأقمار الصناعية الإضافية، بما في ذلك واجهة برمجة تطبيقات (API) للسماح للمطورين بإضافة اتصالات الأقمار الصناعية إلى تطبيقات الطرف الثالث، وخرائط أبل المدعومة بالأقمار الصناعية، ودعم الصور في رسائل الأقمار الصناعية. كما تهدف أبل أيضاً إلى القضاء على الحاجة إلى توجيه الجهاز فعلياً نحو السماء، مما يسمح للقمر الصناعي بالبقاء متصلاً والجهاز في جيبك أو حتى في الداخل.

ومن غير الواضح في أي مرحلة من التطوير توجد هذه الميزات الأخرى، وهناك احتمال كبير بأنها لا تتعلق بالاعتماد الأولي لشركة أبل لاتصال 5G عبر الأقمار الصناعية هذا العام. كما سيتطلب طرح العديد من هذه الميزات في السوق ترقيات كبيرة للبنية التحتية للأقمار الصناعية القديمة لشركة Globalstar، التي تعتمد عليها أبل حالياً.

وتقتصر ميزات الأقمار الصناعية الحالية من أبل في طرازات iPhone 14 والأحدث على ميزة الطوارئ SOS، وتطبيقات تحديد الموقع (Find My) والرسائل، والمساعدة على الطريق. وتتطلب هذه الميزات أن يكون لديك رؤية واضحة للسماء للاتصال المباشر بالأقمار الصناعية.

وتشير التقارير السابقة إلى أن مودم C2 سيكون أكثر قدرة من C1 وC1X الحاليين. وقد يتميز C2 باتصال mmWave 5G، على سبيل المثال، ومن المرجح أن يكون أقرب في الأداء إلى شرائح مودم Qualcomm التي سيحل محلها. وكان Fixed Focus Digital قد كشف سابقاً الأخبار قبل الإطلاق حول اسم iPhone 16e لخليفة iPhone SE القادم من أبل.

المصدر: