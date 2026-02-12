تكنولوجيا: Telegram يطلق واجهة مُعاد تصميمها لنظام اندرويد وiOS ويضيف ميزة النقل التلقائي لملكية المجموعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Telegram عن طرح واجهة مُعاد تصميمها بالكامل لتطبيقها على اندرويد، بهدف جعل التنقل والبحث أسرع وأكثر سلاسة. ويأتي أبرز تغيير في شكل شريط سفلي جديد يتيح الانتقال السريع بين تبويبات الدردشات والإعدادات والملف الشخصي وغيرها.

إلى جانب ذلك، أعادت Telegram بناء شيفرة الواجهة بالكامل لتحسين الكفاءة وزيادة سرعة الاستجابة. ويمكن للمستخدمين التوجه إلى الإعدادات ثم Power Saving لتعزيز الأداء وإطالة عمر البطارية.

في المقابل، حصل مستخدمو iOS على تحديثات ملحوظة أيضًا، إذ قدمت Telegram عارض وسائط بتصميم جديد، ولوحات معاينة محسّنة لحزم الملصقات والرموز التعبيرية، بالإضافة إلى قوائم سياقية محدثة داخل الملفات الشخصية وعند تحديد الرسائل. أما على iPad، فأضافت اختصارًا جديدًا للوحة المفاتيح لإرسال الرسائل عبر ⌘+Enter.

ومن ناحية إدارة المجموعات، فعّلت Telegram ميزة النقل التلقائي لملكية المجموعة، حيث تنقل الملكية إلى أحد المشرفين بعد أسبوع من مغادرة المالك للدردشة. كما تعرض نافذة تأكيد عند محاولة مغادرة المجموعة، تتيح اختيار مالك جديد قبل الخروج. كذلك يمكن نقل الملكية يدويًا إلى عضو آخر دون الحاجة إلى مغادرة الدردشة.

وفي تحديث آخر، قدمت Telegram نظام “Crafting” جديدًا يتيح دمج الهدايا القابلة للتحصيل للحصول على نسخ Uncommon أو Rare أو Epic أو Legendary، مع تصاميم وتأثيرات فريدة.

ويسمح النظام بإضافة ما يصل إلى أربع هدايا، مع زيادة فرص النجاح كلما زاد عدد العناصر المدمجة. كما تعزز إضافة هدايا بخصائص متشابهة احتمالية ظهور تلك الخصائص في العنصر النهائي. ويمكن شراء هذه الهدايا وبيعها عبر سوق الهدايا داخل التطبيق.

ولم تنسَ Telegram مطوري البوتات، إذ أصبح بإمكانهم إضافة رموز تعبيرية وألوان إلى الأزرار لتحسين وضوح الواجهات أو إبراز إجراءات معينة.

وللحصول على جميع هذه المزايا الجديدة، يتعين تحديث التطبيق إلى أحدث إصدار عبر المتجر الرسمي على اندرويد أو iPhone أو iPad.

المصدر