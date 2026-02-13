تكنولوجيا: مستخدمو ساعات Garmin الذكية يحصلون على أكثر من عشر ميزات جديدة في التحديث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطرح شركة Garmin إصدار البرنامج 16.28 لبعض ساعاتها الذكية المخصصة للجري. ويجلب هذا الإصدار المستقر مجموعة من الميزات الجديدة للمستخدمين، بما في ذلك نظرة سريعة على أداء البطارية والمزيد من خطط التدريب. بالإضافة إلى ذلك، تمت إضافة رؤى إلى النظرة السريعة للنوم، وهناك المزيد من أصوات التنبيه للاختيار من بينها.

تتلقى الساعات الذكية Garmin Forerunner 570 و Forerunner 970 تحديثاً مستقراً. ويبدو أن إصدار البرنامج 16.28 يمثل نهاية دورة الاختبار التجريبي 16.xx، التي بدأت في ديسمبر 2025.

ويجلب إصدار البرنامج 16.28 أكثر من عشر ميزات جديدة لساعات Garmin Forerunner الذكية هذه. هناك أربع “نظرات سريعة” (Glances) جديدة: واحدة لتتبع وزنك، وواحدة تقدم نظرة عامة على عمر البطارية والأداء، وواحدة لفرقك الرياضية المفضلة، وأخرى تظهر كيف قد تؤثر عاداتك اليومية على صحتك. بالإضافة إلى ذلك، تعرض النظرة السريعة للنوم الآن وقت النوم والاستيقاظ الموصى به.

أضافت Garmin سلسلة من خطط التدريب الجديدة للتمارين الموقوتة، وتمارين الكارديو، وتمارين القوة. وهناك إعدادات إضافية لمرشحات الألوان والتنبيهات الصوتية، بالإضافة إلى المزيد من أصوات التنبيه. وعلاوة على ذلك، يمكن الآن إيقاف الإشعارات الذكية مؤقتاً حتى بعد الانتهاء من نشاطك، وهي ميزة يتم التحكم فيها عبر قائمة المرحلة. ويعالج التحديث أيضاً الأخطاء المرتبطة بركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، ومشغل الموسيقى، وعمليات التحميل عبر شبكة Wi-Fi.

ووفقاً لمنشور في منتدى Garmin، يتوفر إصدار البرنامج 16.28 الآن لحوالي 50% من مستخدمي الساعات الذكية Forerunner 570 و Forerunner 970 (السعر الحالي يبدأ من 719.99 دولاراً في أمازون). ومن المفترض أن يكتمل الطرح في المستقبل القريب. لتنزيل هذا التحديث، انتقل إلى القائمة الرئيسية > النظام > تحديث البرنامج > التحقق من وجود تحديثات.

