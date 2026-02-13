تكنولوجيا: تصميم Xiaomi 18 الجديد يكشف عن نفسه مع وحدة كاميرا Leica مستوحاة من iPhone

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من المتوقع أن يبتعد Xiaomi 18 عن تصميم سابقه في منطقة حاسمة. وبشكل مفاجئ، قد يبدو الهاتف الرائد المدمج القادم من شاومي مشابهاً لهواتف iPhone Pro الحديثة أكثر من iPhone 17 الحالي.

لا يزال يُعتقد أن إطلاق سلسلة Xiaomi 18 يبعد حوالي سبعة أشهر. وكما هو الحال، من المتوقع إطلاق Xiaomi 18 و Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18 Pro Max في سبتمبر. وحالياً، يُعتقد أيضاً أن الثلاثي سيكون من أوائل الهواتف الذكية التي ستشحن مع شرائح سلسلة Snapdragon 8 Elite Gen 6 من كوالكوم.

وتفيد التقارير أن Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18 Pro Max مرشحان للحصول على Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro الأكثر قوة أيضاً. في المقابل، يُشاع أن Xiaomi 18 هو الوحيد من بين الثلاثة الذي يستفيد من معالج Snapdragon 8 Elite Gen 6 القياسي من كوالكوم. ليس ذلك فحسب، بل تشير شائعة جديدة من مستخدم Weibo يحظى بتقدير واسع إلى أن Xiaomi 18 سيبتعد أيضاً عن تصميم سابقه، ولا سيما مع شاشة أكبر.

ويذكرنا تصميم الكاميرا المعدل، المضمن أدناه، بالتصميم الذي حافظت عليه أبل بين iPhone 13 Pro و iPhone 16 Pro (بسعر حالي 696 دولاراً – مجدد على أمازون). وتجدر الإشارة إلى أن التصميم المعروض ليس رسمياً. بدلاً من ذلك، من المحتمل أنه تم تعديله ببرنامج فوتوشوب أو إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، قد يكون التصميم المعروض صحيحاً. ومن المفترض أننا لن نعرف ذلك على وجه اليقين حتى الصيف على أقرب تقدير.

