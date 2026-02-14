تكنولوجيا: سيري المدعوم بالذكاء الاصطناعي ما زال في الموعد المحدد لإطلاقه في 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه شركة ابل تحديات واضحة في تطوير منظومة Apple Intelligence المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب النسخة المطورة من مساعدها الصوتي Siri.

وكانت الشركة قد كشفت لأول مرة عن Apple Intelligence خلال مؤتمر WWDC 2024، إلا أنها لم تُطلق المزايا الموعودة حتى الآن.

أشار تقرير سابق للصحفي مارك غورمان إلى احتمال تأجيل النسخة المطورة من Siri وعدم وصولها مع تحديث iOS 26.4 هذا العام، وذلك بسبب مشكلات ظهرت خلال الاختبارات الداخلية. غير أن هذا الطرح استند إلى معلومات من داخل الشركة ولم يكن إعلانًا رسميًا.

وعند سؤال أحد التنفيذيين في أبل من قبل شبكة CNBC حول الأمر، جاء الرد مختصرًا ومباشرًا: ما زال الإطلاق مقررًا في 2026. ويعزز هذا التصريح الثقة بأن المشروع لم يُلغَ، بل تأجل فقط ضمن جدول زمني جديد.

ورغم أن تحديد عام 2026 دون موعد دقيق يظل إطارًا زمنيًا عامًا، فإن التوقعات تشير إلى إمكانية طرح التحديث بعد إصدار iOS 26.4، وربما بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 18.

في سياق متصل، عدّلت أبل خططها بشأن خدمة Health+ المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، إذ قررت عدم إطلاقها كخدمة مستقلة، بل تقسيمها إلى مزايا منفصلة تُطرح تدريجيًا ضمن تطبيق Apple Health الحالي. ويعكس هذا التوجه وجود إعادة هيكلة داخلية قد تكون أحد أسباب التأخير في بعض مشاريع الذكاء الاصطناعي.

