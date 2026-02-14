تكنولوجيا: جوجل تطلق Android 17 Beta 1 رسميًا لهواتف Pixel المؤهلة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعادت جوجل إطلاق تحديث Android 17 Beta 1 لهواتف Google Pixel المؤهلة، وذلك بعد أيام قليلة من إيقاف الطرح بشكل مفاجئ ودون توضيح الأسباب. ويبدو أن الشركة استأنفت الإتاحة رسميًا، ليصبح الإصدار متوفرًا مجددًا للمستخدمين المسجلين في البرنامج التجريبي.

يحمل هذا البناء تركيزًا واضحًا على جعل تطبيقات أندرويد أكثر قابلية للتكيّف مع مختلف الشاشات والأجهزة، كما يتضمن تحسينات ملحوظة في قدرات الكاميرا والوسائط.

وإلى جانب ذلك، يوسّع التحديث دعم ملفات التعريف الخاصة بالأجهزة المرافقة، ويقدّم أدوات جديدة لتحسين الاتصال وإدارته بكفاءة أكبر.

وفي خطوة تنظيمية، استبدلت جوجل برنامج Developer Previews بقناة Android Canary التي كانت قد كشفت عنها العام الماضي. وتوفّر القناة الجديدة وصولًا أسرع إلى الميزات وواجهات البرمجة فور اجتيازها الاختبارات الداخلية، بدل انتظار الإصدارات الفصلية.

كذلك تمنح تجربة أكثر استقرارًا بفضل اختبار المزايا مبكرًا قبل وصولها إلى مرحلة البيتا العامة، إضافة إلى دعم التحديثات الهوائية OTA دون الحاجة إلى التفليش اليدوي، ما يسهّل عمليات الاختبار والتكامل ضمن بيئات العمل.

بالتوازي مع إطلاق أول نسخة تجريبية، أكدت جوجل نيتها الانتقال سريعًا إلى مرحلة استقرار المنصة Platform Stability، والمقرر بلوغها الشهر المقبل.

كما كشفت عن خطتها لإصدار تحديثات فصلية لـ Android 17، على أن يصل التحديث التالي في الربع الثاني من عام 2026، وهو الإصدار الذي سيجلب تغييرات سلوكية قد تؤثر على بعض التطبيقات. أما إصدار SDK الثانوي، فمن المتوقع طرحه خلال الربع الرابع.

