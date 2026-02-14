تكنولوجيا: محلل يكشف خمس ترقيات كبرى قادمة إلى iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف محلل GF Securities جيف بو في مذكرة بحثية جديدة عن خمس ترقيات رئيسية يستعد iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max للحصول عليها في وقت لاحق من هذا العام.

في البداية، ستصغّر أبل حجم Dynamic Island بعد نقل مستشعر الإضاءة Flood Illuminator الخاص بـ Face ID أسفل الشاشة، ما يتيح مساحة عرض أكبر وتجربة أكثر سلاسة.

إضافةً إلى ذلك، ستحصل الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل على فتحة عدسة متغيرة، وهو ما يمنح المستخدم مرونة أكبر في التحكم بكمية الضوء وعمق المجال أثناء التصوير.

أما على مستوى الشرائح، فستعتمد السلسلة على معالج A20 Pro المصنّع بتقنية 2 نانومتر من الجيل الأول لدى TSMC، مع تصميم تغليف جديد يُتوقع أن يعزز الكفاءة والأداء.

كذلك ستقدم أبل شريحة N2 الجديدة، التي ستخلف شريحة N1 المسؤولة عن دعم Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وتقنية Thread في الجيل السابق. ورغم عدم اتضاح التحسينات بدقة، فمن المرجح أن توفر أداء لاسلكيًا أفضل وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

وأخيرًا، ستدمج أبل مودم C2 في هاتفي Pro وPro Max، في خطوة مهمة بعد اقتصار مودم C1 سابقًا على iPhone 16e وC1X على iPhone Air. ومع C2، ستنتقل مودمات أبل الداخلية أخيرًا إلى الفئة الاحترافية الرئيسية.

ومن المتوقع أن تكشف أبل عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max في سبتمبر المقبل إلى جانب iPhone Fold، بينما قد يصل iPhone 18 مع iPhone 18e خلال الربيع القادم.

