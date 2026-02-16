تكنولوجيا: Honor Magic V6 يظهر باللون الأحمر الداكن في أول صور مسربة بتصميم فائق النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تكشف تسريبات جديدة عن خطوة غير معتادة من Honor، إذ تستعد الشركة لطرح هاتفها الرائد Honor Magic V6 عالميًا قبل إطلاقه رسميًا في الصين.

وتخطط للكشف عن الهاتف خلال مؤتمر MWC 2026 في برشلونة يوم 1 مارس 2026، على أن يبدأ توفره في السوق الصينية لاحقًا خلال شهر مارس بعد عطلة رأس السنة القمرية.

في الوقت نفسه، بدأت تنتشر على منصة Weibo الصينية صور مسربة للهاتف القابل للطي، ويبدو أنها التُقطت أثناء جلسة تصوير لإعلان ترويجي.

ويظهر في الصور الممثل والمغني الشهير نيكولاس تسي وهو يحمل الجهاز، إلا أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت هذه اللقطات نُشرت بشكل رسمي أم تسربت بشكل غير مباشر.

من ناحية التصميم، يبرز اللون الأحمر الداكن كخيار أساسي للهاتف، بدرجة أعمق من تلك التي قدمها الجيل السابق. كما تشير المعلومات إلى توفر ألوان أخرى، لكن دون تفاصيل مؤكدة حتى الآن.

أما على صعيد التصميم العام، فيحافظ الهاتف على نحافته اللافتة، بل وتشير بعض التسريبات إلى أنه قد يكون أنحف من سابقه. وتفيد تقارير بأن إحدى النسخ اللونية ستكون أكثر نحافة، بينما ستحصل النسخة المخصصة للسوق الصينية على بطارية أكبر سعة.

كذلك يحتفظ الهاتف بنتوء كاميرات خلفي بتصميم ثماني الأضلاع، وعند طيه لا يبدو أكثر سماكة من هاتف تقليدي.

من حيث العتاد، يُتوقع أن يعمل الهاتف بأحدث معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، إلى جانب كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ما يجعله منافسًا قويًا في فئة الهواتف القابلة للطي الرائدة.

