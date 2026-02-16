تكنولوجيا: iOS 27 يراهن على تحسين الأداء وعمر البطارية عبر تنظيف الكود وتعديلات على الواجهة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت نشرة Power On التي ينشرها مارك غورمان عن تفاصيل جديدة تتعلق بتحديث iOS 27 المرتقب من أبل. وتركّز الشركة هذه المرة على إعادة ترتيب البنية الداخلية للنظام، وتحديث التطبيقات القديمة، وإجراء تعديلات طفيفة على واجهة Liquid Glass، على أمل تحسين الأداء وإطالة عمر البطارية.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن iOS 27 سيضع الاستقرار وتحسين الأداء في صدارة أولوياته. واليوم يوضح التقرير الآليات التي ستعتمدها أبل لتحقيق ذلك، إذ ستعمل على إزالة بقايا الأكواد القديمة المتراكمة، وإجراء تحسينات محدودة على الواجهة دون تغييرات جذرية، إلى جانب تطوير بعض التطبيقات القديمة بشكل غير ملحوظ لرفع كفاءتها.

وصف غورمان نظام iOS بأنه أصبح يعاني من فوضى داخلية على مستوى البرمجة. وقد لاحظ كثير من المستخدمين خلال السنوات الأخيرة زيادة في الأخطاء البرمجية وتراجعًا في السلاسة وأداء البطارية، رغم أن جودة برمجيات أبل كانت سابقًا إحدى أبرز نقاط قوتها.

وفي هذا السياق، تسعى فرق الهندسة داخل الشركة إلى استثمار عملية تنظيف الكود لتحقيق مكاسب في الكفاءة، ما قد ينعكس مباشرة على عمر البطارية. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت أبل ستسوّق هذه التحسينات كميزة رئيسية أم ستعتبرها نتيجة طبيعية لإعادة تنظيم النظام.

علاوة على ذلك، تواصل أبل تطوير مزايا الذكاء الاصطناعي ضمن iOS 27. وكانت تقارير سابقة قد أفادت بتأجيل بعض وعود Siri التي أُعلنت خلال WWDC 2024 إلى هذا الإصدار.

كما تعمل الشركة على تطوير نسخة أكثر تطورًا من Siri أقرب إلى نموذج المحادثة الذكي، مع توقع الكشف عن مزيد من التفاصيل مع اقتراب مؤتمر المطورين في يونيو.

المصدر