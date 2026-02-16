تكنولوجيا: أبل تستعد لإطلاق تطبيق Sales Coach الجديد لتعزيز أداء فرق المبيعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل لإطلاق تطبيق جديد يحمل اسم Sales Coach في وقت لاحق من هذا الشهر، وذلك بهدف تزويد موظفيها بأدوات تدريبية ونصائح متخصصة في المبيعات، إلى جانب دمجه لاحقًا مع روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي.

أشار تقرير صادر عن MacRumors نقلًا عن مصدر مطلع إلى أن التطبيق الجديد سيحل محل تطبيق SEED المستخدم حاليًا داخل الشركة.

وسيوفر Sales Coach محتوى تدريبيًا ونصائح بيعية لموظفي متاجر Apple Store وكذلك لموظفي الموزعين المعتمدين حول العالم، على غرار ما يقدمه التطبيق الحالي، ولكن بصيغة أكثر تطورًا.

سيحصل التطبيق على تصميم جديد مستوحى من واجهة Liquid Glass، ما يمنحه مظهرًا عصريًا يتماشى مع توجهات أبل الأخيرة في التصميم.

وفي مرحلة لاحقة، ستضيف الشركة روبوت دردشة مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، بحيث يتمكن الموظفون من طرح أسئلة تتعلق بمنتجات أبل والحصول على إجابات فورية.

فعلى سبيل المثال، يمكنهم الاستفسار عن أبرز مزايا iPhone Air أو عن آلية عمل ميزة Instant Hotspot على أجهزة Mac.

لم يتضح بعد ما إذا كانت أبل ستعتمد على منصة ذكاء اصطناعي خارجية أم ستستخدم نماذجها الخاصة لتشغيل روبوت الدردشة داخل التطبيق.

من المتوقع أن تطلق أبل تطبيق Sales Coach يوم الاثنين الموافق 23 فبراير، على أن يتاح أيضًا للموظفين عبر موقع الشركة الإلكتروني.

المصدر