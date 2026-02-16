تكنولوجيا: هاتف Realme P4 Lite 4G يصل هذا الأسبوع ببطارية ضخمة 6300 مللي أمبير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لتوسيع سلسلة P4 في الهند هذا الأسبوع عبر إطلاق هاتف Realme P4 Lite 4G، الذي يأتي خلفًا لهاتف P3 Lite 4G الذي طُرح في سبتمبر الماضي. ويجلب الطراز الجديد تصميمًا مُحدثًا إلى جانب مجموعة من التحسينات الملحوظة.

ينطلق الهاتف رسميًا في 20 فبراير، ويضم بطارية كبيرة بسعة 6300 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 15 واط، إضافة إلى الشحن العكسي السلكي بقدرة 6 واط.

يعتمد الهاتف على معالج ثماني النواة، ويأتي مزودًا بشاشة LCD قياس 6.74 بوصة بدقة +HD ومعدل تحديث 90 هرتز، مع نتوء قطرة ماء للكاميرا الأمامية وسطوع يصل إلى 563 نتس.

يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة تتصدرها عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل، كما يضم في الجهة الخلفية شريط إضاءة LED بتصميم حلقي نابض.

يبلغ سُمك الجهاز 7.94 ملم ويزن 201 جرام، كما يحصل على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء، إلى جانب شهادة تحمل السقوط بمعايير عسكرية. ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان مختلفة.

يعمل الهاتف بواجهة Realme UI المبنية على نظام Android 15، ويدعم عددًا من مزايا الذكاء الاصطناعي مثل AI Boost وAI Eraser وCircle to Search وغيرها.

المصدر