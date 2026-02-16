تكنولوجيا: أطلقت شركة Eufy جهاز استشعار الحركة المزود بميزة ذكية في سوق جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - Eufy تبيع الآن مستشعر الحركة E20 في أوروبا، بعد إطلاقه مؤخراً في الولايات المتحدة تم إطلاق مستشعر الحركة Eufy E20 في دولة أوروبية واحدة. تم تصميم هذه الأداة من العلامة التجارية الفرعية لشركة Anker، والتي تم إطلاقها في أسواق مثل الولايات المتحدة في عام 2025 (بسعر حالي 34.99 دولاراً في أمازون)، لاستخدامها كمشغل لأجهزة المنزل الذكي الأخرى.

يمكن استخدام مستشعر الحركة E20 في الداخل أو الخارج مع مجال رؤية بزاوية 90 درجة. عند تركيبه على ارتفاع يتراوح بين 1.8 و 2.3 متر (6.0 و 7.5 قدم)، يمكنه اكتشاف الحركة على بعد يصل إلى 8 أمتار (26 قدماً). ووفقاً للشركة، يمكنه التعرف بدقة على الحيوانات التي يصل وزنها إلى 36 كجم (حوالي 80 رطلاً)، لتقليل عدد الاكتشافات الخاطئة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتج يتطلب قاعدة Eufy HomeBase، مع نماذج متوافقة مثل HomeBase Mini و HomeBase 3. وهذا يسمح لك بإدارة الجهاز عن بعد عبر تطبيق العلامة التجارية، والذي يمكنك من خلاله أيضاً الحصول على إشعارات اكتشاف الحركة.

يتمتع مستشعر الحركة Eufy E20 بنطاق اتصال يصل إلى 200 متر (حوالي 656 قدماً) في الهواء الطلق، للحصول على خيارات وضع أكثر مرونة. وتشير Anker إلى أنه سهل التركيب نسبياً، سواء على الحائط أو في الزاوية. بالإضافة إلى ذلك، فهو جهاز يعمل بالبطارية (CR123A، 1,400 مللي أمبير في الساعة)، مع عمر بطارية يقدر بخمس سنوات.

يمكنك الآن شراء مستشعر الحركة Eufy E20 في دول مثل ألمانيا عبر أمازون مقابل 39.99 يورو. ومن غير الواضح متى سيتم طرح منتج المنزل الذكي هذا على نطاق أوسع في جميع أنحاء أوروبا.

