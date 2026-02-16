تكنولوجيا: أطلقت شركة Banana Pi لوحات توجيه جديدة تدعم تقنية WiFi 7 مع منفذ LAN بسرعة 10 جيجابت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة Banana Pi أخيراً لوحة الراوتر الخاصة بها الداعمة لتقنية WiFi 7 مع خيار شبكة LAN و WAN بسرعة 10 جيجابت. وتتوفر اللوحة BPI-R4 Pro في متغيرين مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) تصل إلى 8 جيجابايت من نوع DDR4، كما تحتوي أيضاً على العديد من وحدات M.2 لإضافة وحدات خلوية 4G أو 5G.

أطلقت Banana Pi الآن أحدث إدخال في سلسلة BPI-R4 الخاصة بها. وللتذكير، هبطت BPI-R4 في نوفمبر 2023. وفي الوقت نفسه، ظهرت BPI-R4 Lite لأول مرة في أغسطس 2025. وقبل ذلك بفترة وجيزة، عاينت Banana Pi لوحة BPI-R4 Pro وهي تعمل بنظام OpenWRT 24.10 مع نصف دزينة من منافذ الإيثرنت ودعم WiFi 7.

والآن، بدأت الشركة في بيع الأخيرة عالمياً في متغيرين. وبينما يتشابه متغيرا Banana Pi 4E و 8X في الجزء الأكبر، إلا أنهما يختلفان في بعض المجالات المهمة. على سبيل المثال، يعد الأخير هو المتغير الوحيد الذي يتميز بمنافذ بسرعة 10 جيجابت (LAN/WAN). في المقابل، يستفيد متغير BPI-R4 Pro 4E من منافذ بسرعة 2.5 جيجابت.

علاوة على ذلك، تزود Banana Pi متغيري 4E و 8X بذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 4 جيجابايت و 8 جيجابايت، على التوالي. وعلى العكس من ذلك، يتميز كلا متغيري BPI-R4 Pro بشريحة MediaTek MT7988A مع أربعة أنوية وحدة معالجة مركزية ARM Cortex-A73 مسجلة بسرعة 1.8 جيجاهرتز، و 8 جيجابايت من تخزين فلاش eMMC، وقارئ بطاقة microSD وفتحات M.2 متعددة لتوسيع B-Key و M-Key.

يتوفر BPI-R4 Pro للطلب في شكل 8X مقابل 218 دولاراً من Banana Pi. وكبديل، يمكن الحصول على نفس المتغير من أطراف ثالثة على أمازون مقابل 229.99 دولاراً. يرجى الاطلاع على “ويكي” Banana Pi لمزيد من المعلومات حول أحدث لوحة راوتر خاصة بها.

