تكنولوجيا: تشير التقارير إلى أن سوني قد تؤجل إطلاق جهاز بلاي ستيشن 6 إلى عام 2029 بسبب نقص الذاكرة.

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد تعيد سوني التفكير في خططها لجهاز بلايستيشن 6، ويبدو أن أزمة الذاكرة المستمرة هي السبب الرئيسي وراء ذلك.

تتعامل صناعة التكنولوجيا حالياً مع نقص كبير وارتفاع في تكاليف الذاكرة. فقد ارتفعت أسعار ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسرعة، وأثر ذلك بالفعل على وحدات معالجة الرسوميات (GPUs) ومحركات الأقراص الصلبة (SSDs) وغيرها من الأجهزة. والآن، يبدو أنه بسبب أزمة الذاكرة المستمرة، قد تضطر سوني إلى تأخير إطلاق جهاز الألعاب الخاص بها من الجيل التالي.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن وكالة Bloomberg، تدرس مجموعة Sony Group Corp تأجيل إطلاق جهاز بلايستيشن التالي إلى عام 2028 أو حتى 2029. وهذا يمثل تغييراً كبيراً عن التوقعات السابقة، التي كانت تشير إلى إصداره في أواخر عام 2027.

وجاء في التقرير: “تدرس مجموعة Sony Group Corp الآن تأجيل الظهور الأول لجهاز بلايستيشن التالي إلى عام 2028 أو حتى 2029، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكير الشركة. وسيكون ذلك بمثابة اضطراب كبير لاستراتيجية منسقة بعناية للحفاظ على تفاعل المستخدمين بين أجيال الأجهزة”.

وتشير Bloomberg إلى أن مثل هذا التأخير من شأنه أن يعطل استراتيجية سوني المعتادة في إطلاق الأجهزة. حيث تخطط سوني عادةً لإطلاق أجهزتها بعناية لإبقاء اللاعبين منخرطين بين الأجيال المختلفة من أجهزة الألعاب. وسيكون تأخير بلايستيشن 6 لمدة عام أو عامين تحولاً كبيراً، لكن الإطلاق أثناء نقص الذاكرة قد يجعل الجهاز أكثر تكلفة بكثير مما ترغب فيه سوني.

وكان تسريب سابق قد ادعى أن بلايستيشن 6 من المتوقع أن يتميز بـ 30 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي من نوع GDDR7، وهو ما يزيد بمقدار 14 جيجابايت عن جهاز بلايستيشن 5 الحالي.

المصدر: