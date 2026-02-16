تكنولوجيا: أزمة يوبيسوفت: مُطلع يكشف قائمة الألعاب الملغاة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كما ورد سابقاً، ألغت يوبي سوفت (Ubisoft) ست ألعاب كجزء من أحدث إجراءات خفض التكاليف. وقد كشف موقع “Insider Gaming” الآن عن العناوين المتأثرة.

تواجه يوبي سوفت تحديات منذ بعض الوقت. ففي بداية العام، أعلنت الشركة عن إجراءات واسعة لخفض التكاليف وأكدت توقف العمل في ستة مشاريع. وحتى الآن، لم يكن من الواضح أي العناوين قد تأثرت. والآن، يسلط تقرير جديد من “Insider Gaming”، نقلاً عن مصادر داخلية، الضوء على الوضع. ووفقاً للموقع، ألغت يوبي سوفت المشاريع التالية كجزء من إعادة هيكلتها:

Prince of Persia: The Sands of Time Remake: نسخة جديدة (Remake) من كلاسيكية عام 2003، تم الإعلان عنها في الأصل عام 2020.

Project Aether: قيد التطوير منذ عام 2019، وتفيد التقارير أنها ركزت على تقنية “Scalar” الخاصة بيوبي سوفت.

Project Pathfinder: المعروف سابقاً باسم “Project U”، وهو مشروع متعدد اللاعبين تعاوني مع حلقة لعب (gameplay loop) غير واضحة.

Project Crest: لعبة تصويب من نوع الاستخراج (extraction shooter) تدور أحداثها في الحرب العالمية الثانية مع خطة لنموذج خدمة مباشرة مدته 10 سنوات.

Assassin’s Creed Rebellion: لعبة جوال تم إصدارها سابقاً وسيتم إيقاف دعمها.

Assassin’s Creed Singularity: مشروع جوال غير معلن مع نسخة مخطط لها للكمبيوتر الشخصي، وتفيد التقارير أنه كان قيد التطوير لعدة سنوات.

وعلى الرغم من أن الكثيرين توقعوا هذه الخطوة، إلا أن مجتمع “Reddit” تفاعل بخيبة أمل واضحة تجاه إلغاء ريميك Prince of Persia. ووفقاً لـ “Insider Gaming”، تفيد التقارير أن المشروع كان بالفعل في المراحل النهائية من التطوير لكنه فشل في تلبية معايير الجودة الداخلية. ويبدو أن يوبي سوفت تدخلت في اللحظة الأخيرة لمنع إصدار ضعيف من الإضرار بالعلامة التجارية. ولا يسع المعجبين سوى أن يأملوا في إحياء الريميك في نهاية المطاف. كما يفيد “Insider Gaming” أنه سيتم دمج Project Aether جزئياً على الأقل في مشروع جديد.

بشكل عام، تسود حالة من التشاؤم داخل المجتمع. وينظر الكثيرون إلى عمليات الإلغاء ليس كبداية جديدة جريئة ولكن كعلامة أخرى على أزمة مستمرة. وفي الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن العلامات التجارية المتبقية للشركة. ماذا يخبئ المستقبل لـ Splinter Cell أو Far Cry أو الإصدارات الفرعية المستقبلية من Assassin’s Creed؟ تصف يوبي سوفت الخطوة بأنها إعادة تنظيم ضرورية ونموذج تشغيل مراجَع. وعلى المدى القصير، ستؤدي التغييرات إلى مزيد من التخفيضات. أما على المدى الطويل، تهدف الشركة إلى شحذ تركيزها ورفع معايير الجودة. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الاستراتيجية في النهاية لن يتضح إلا في السنوات القادمة.

المصدر: