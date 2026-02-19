تكنولوجيا: إطلاق vivo V70 Elite بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 وعدسة تقريب وبطارية 6500 مللي أمبير بتقنية Si-C

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يقدّم vivo هاتف V70 Elite كأقوى هواتفه ضمن الفئة المتوسطة العليا، حيث يأتي بترقية كبيرة مقارنة بالأجيال السابقة من السلسلة.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8s Gen 3 من كوالكوم، إلى جانب ذاكرة LPDDR5X بسعة تصل إلى 12 جيجابايت، ومساحة تخزين UFS 4.1 تصل إلى 512 جيجابايت، ما يمنحه أداءً يقترب من مستوى الهواتف الرائدة.

يعتمد الهاتف على شاشة AMOLED بقياس 6.59 بوصة بدقة +FHD ومعدل تحديث متكيف يبلغ 120 هرتز. وتصل ذروة السطوع الموضعي إلى 5000 نتس، كما تضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل ومستشعر بصمة مدمج بالموجات فوق الصوتية.

وفي الجهة الخلفية، يضم V70 Elite نظام تصوير ثلاثي. تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بمستشعر Sony LYT-700V بحجم 1/1.56 بوصة وفتحة عدسة f/1.88 مع دعم التثبيت البصري OIS.

وإلى جانبها، توفّر الكاميرا المقربة بدقة 50 ميجابكسل مستشعر IMX882 بحجم 1/1.95 بوصة مع تقريب بصري 3x وفتحة عدسة f/2.65 ودعم OIS. بينما تأتي العدسة الثالثة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل بزاوية تعادل 15 مم.

وعلى صعيد البرمجيات، يشغّل الهاتف واجهة OriginOS 6 المبنية على Android 16، مع وعد بتقديم أربعة تحديثات رئيسية للنظام وست سنوات من التحديثات الأمنية.

ويستمد الجهاز طاقته من بطارية بسعة 6500 مللي أمبير بتقنية Si-C، تدعم الشحن السلكي بقدرة 90 واط، كما يحمل تصنيفي مقاومة الماء والغبار IP68 وIP69.

ويتوافر vivo V70 Elite بألوان الأسود والأحمر والبيج الرملي. ويبدأ سعر نسخة 8/256 جيجابايت من 571 دولارًا، فيما يصل سعر نسخة 12/512 جيجابايت 681 دولارًا. ومن المقرر أن تبدأ المبيعات المفتوحة يوم 26 فبراير.

