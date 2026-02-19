تكنولوجيا: إنفينيكس إكس باد 30 إي: جهاز لوحي أندرويد اقتصادي بشاشة 11 بوصة مزود بتقنية اتصال 4G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت إنفينيكس جهاز XPad 30E إلى جانب الهواتف الذكية من سلسلة Note 60. تم تصنيف الجهاز اللوحي كعرض اقتصادي، حيث يتميز بشاشة مقاس 11 بوصة، ومعالج MediaTek Helio G80، واتصال 4G.

بصرف النظر عن الهواتف الذكية الجديدة Note 60 و Note 60 Pro، قدمت إنفينيكس أيضاً جهازاً لوحياً موجهاً للميزانية الاقتصادية يسمى XPad 30E.

المواصفات يتميز الجهاز اللوحي الجديد من إنفينيكس بشاشة IPS LCD مقاس 11 بوصة بدقة FHD+، وسطوع يبلغ 440 شمعة، وشهادة TÜV للضوء الأزرق المنخفض.

يستخدم Infinix XPad 30E مجموعة شرائح MediaTek Helio G80. للإشارة، إنها مجموعة شرائح ثمانية النواة تعتمد على دقة تصنيع 12 نانومتر وتم إطلاقها في عام 2020. يأتي الجهاز اللوحي مزوداً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين 128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1 (قابلة للتوسيع عبر بطاقة microSD).

يتميز XPad 30E بكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل. يحتوي على بطارية بسعة 7,000 مللي أمبير مع دعم الشحن السلكي بقوة 18 واط (باور بانك 20K INIU متوفر حالياً بسعر 47 دولاراً على أمازون).

من حيث البرامج، يأتي مزوداً بنظام Android 15. يتضمن XPad 30E ميزات تركز على التعليم، حيث تدعي الشركة توفير إمكانية الوصول إلى أكثر من 120,000 مورد، بما في ذلك الدورات والتمارين المتوافقة مع الكتب المدرسية. والجدير بالذكر أن الجهاز اللوحي يدعم اتصال 4G.

خيارات الألوان والتسعير يتوفر Infinix XPad 30E بثلاثة خيارات للألوان، وهي البنفسجي الحالم (Dreamy Purple)، والأخضر الغابوي (Forest Green)، والأزرق الداكن (Deep Blue). حالياً، الجهاز اللوحي غير مدرج على موقع إنفينيكس الرسمي. ومع ذلك، تشير قائمة على موقع التجارة الإلكترونية الإندونيسي Shopee إلى سعر يبلغ 2,394,000 روبية إندونيسية (حوالي 141 دولاراً). لم يتم الإعلان عن تفاصيل بخصوص التوافر في مناطق أخرى بعد.