تكنولوجيا: تهدف ساعة ميتا الذكية إلى منافسة جارمن وأبل وسامسونج عبر ميزات الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بينما تتقاسم أبل وسامسونج وجارمن سوق الساعات الذكية بأريحية فيما بينها، تستعد ميتا لاقتحام هذا السوق شديد التنافسية قريباً، مع التركيز على ميزات الصحة والذكاء الاصطناعي.

تدور الشائعات حول أول ساعة ذكية من ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام، منذ سنوات. وأفادت التقارير أنه تم إلغاء نموذج أولي مزود بكاميرتين في وقت مبكر من عام 2022. وبعد عام، كشف تسريب أخيراً عن تصميم “Meta Watch V2″، وهو نموذج غير معتاد تماماً يتميز بشاشة مربعة بزوايا دائرية بشدة، وكاميرا سيلفي داخل نوتش، وكاميرا في الخلف.

كانت الفكرة هي إمكانية فصل الساعة الذكية مغناطيسياً عن سوار المعصم لاستخدامها ككاميرا. في أوائل عام 2025، ذكرت وكالة بلومبرج أن ميتا ستطلق ساعة ذكية في العام السابق. وبينما لم تتمكن الشركة من تحقيق ذلك تماماً، فمن المتوقع وفقاً لموقع “The Information” أن يرى الجهاز النور أخيراً في عام 2026. ويقال إن التركيز يتحول الآن بعيداً عن الكاميرات ليتجه نحو ميزات تتبع الصحة والذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تصل هذه الساعة الذكية، التي تحمل الاسم الرمزي “Malibu 2″، إلى الأسواق قبل نظارة الواقع المختلط القادمة من ميتا. لقد حظيت ميتا بنجاح خاص في قطاع الأجهزة القابلة للارتداء من خلال النظارات الذكية مثل “Meta Ray-Ban Wayfarer”. ومع ذلك، فإن سوق الساعات الذكية أكثر تنافسية بكثير، حيث رسخت شركات التكنولوجيا العملاقة مثل أبل وسامسونج وجوجل بالفعل سلاسل ناجحة من الساعات الذكية، في حين تقدم الشركات المصنعة مثل جارمن منتجات أكثر تخصصاً. ويقال إن ميتا تحاول تمييز نفسها عن هؤلاء المنافسين من خلال ميزات ذكاء اصطناعي مبتكرة.