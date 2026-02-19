تكنولوجيا: يتحول جيميني إلى استوديو موسيقي: الذكاء الاصطناعي يُنشئ أغاني مع غناء وأغلفة ألبومات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من خلال Lyria 3، تدمج جوجل أداة لإنشاء الموسيقى في تطبيق Gemini لأول مرة. يمكن للمستخدمين إنشاء أغاني مدتها 30 ثانية تكتمل بكلمات تم إنشاؤها تلقائياً، وغناء صوتي، وأغلفة فنية ببساطة عن طريق إدخال مطالبة نصية أو تحميل صورة. الميزة متاحة حالياً في الإصدار التجريبي (بيتا) من Gemini.

تعمل جوجل على تحويل منصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها Gemini إلى أداة إبداعية متعددة الاستخدامات. من خلال دمج Lyria 3، الذي طورته Google DeepMind، يمكن للمستخدمين الآن إنشاء أغاني كاملة، بما في ذلك الغناء والأعمال الفنية لغلاف الألبوم. وكما هو الحال مع مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، يقتصر كل مسار على 30 ثانية. تنطلق الميزة مبدئياً في الإصدار التجريبي وهي متاحة للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق بعدة لغات، بما في ذلك الإنجليزية والألمانية والإسبانية والفرنسية واليابانية. لا يلزم تسجيل منفصل – يتم تمكين الوصول تلقائياً للحسابات المؤهلة كجزء من طرح تدريجي.

وكما هو الحال مع روبوتات الدردشة الأخرى، يصف المستخدمون ببساطة ما يريدون، سواء كان نوعاً أو حالة مزاجية أو فكرة معينة. تقترح جوجل مطالبات مثل “أغنية أفروبيت (Afrobeat) حنينية لأمي”. يمكن أيضاً تحميل الصور أو مقاطع الفيديو، مما يسمح لـ Lyria 3 بإنشاء موسيقى مطابقة تلقائياً. وإذا طُلب منه ذلك، يمكن لـ Gemini أيضاً تصميم غلاف مناسب باستخدام نموذج الصور الخاص بجوجل Nano Banana، بناءً على المطالبة النصية أو المحتوى الذي تم تحميله. والنتيجة هي حزمة إبداعية مدمجة تتضمن موسيقى وعملاً فنياً وعنواناً، والتي يمكن تنزيلها أو مشاركتها عبر رابط. تتضمن جميع الأغاني التي تم إنشاؤها علامة SynthID المائية غير المرئية، مما يجعل المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي قابلاً للتعرف عليه.

ما الجديد في Lyria 3 تختبر جوجل نموذج الموسيقى Lyria الخاص بها منذ عام 2023، بما في ذلك من خلال مشاريع مثل YouTube Dream Track والتجارب الداخلية. ولكن حتى الآن، لم يتم دمجه في تطبيق Gemini القياسي. مع Lyria 3، أصبح إنشاء الموسيقى متاحاً رسمياً للمستخدمين النهائيين.

مقارنة بسلفه، تم تصميم Lyria 3 لإنتاج مسارات أكثر واقعية وتعقيداً من الناحية الموسيقية. فهو يوفر تحكماً أكبر في الأسلوب والإيقاع والغناء، ويمكنه إنشاء كلمات الأغاني تلقائياً بناءً على مطالبة المستخدم. ووفقاً لجوجل، فإن الهدف ليس تقديم تحفة موسيقية خالية من العيوب ولكن دعم التعبير الذاتي الإبداعي.

التكامل مع يوتيوب سيتم دمج Lyria 3 أيضاً في YouTube Dream Track. سيتمكن منشئو المحتوى من استخدامه لإنتاج مسارات صوتية مخصصة لمقاطع Shorts. الميزة، التي اقتصرت في البداية على الولايات المتحدة، يتم طرحها الآن للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.