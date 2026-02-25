تكنولوجيا: إطلاق هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 بلس بشريحة إكسينوس 2600 وواجهة وان يو آي 8 والمزيد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت سامسونج رسميا عن الجيل القادم من هواتفها الذكية من سلسلة إس في حدث جالاكسي أنباكد. تتكون سلسلة إس 26 من الإصدار الأساسي جالاكسي إس 26، وجالاكسي إس 26 بلس، وجالاكسي إس 26 ألترا. يأتي الهاتف الذكي مزودا بشاشة دايناميك أموليد 2 إكس، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وشريحة إكسينوس 2600 الخاصة بشركة سامسونج.

أطلقت سامسونج رسميا أحدث سلسلة إس 26 الخاصة بها في حدث جالاكسي أنباكد. تتكون أحدث سلسلة إس 26 للشركة من الهواتف الذكية جالاكسي إس 26، وجالاكسي إس 26 بلس، وجالاكسي إس 26 ألترا. لقد قمنا بالفعل بتغطية الإصدارين الأساسي وألترا، ويمكنك القراءة عنهما هنا.

هذه المرة، يأتي الخليفة المباشر لهاتف جالاكسي إس 25 بلس والمتاح حاليا بسعر 1053 دولارا على أمازون مزودا بأحدث جيل من شرائح سامسونج، على الأقل في أوروبا. وبتعبير أدق، يعمل هاتف إس 26 بلس بشريحة سامسونج إكسينوس 2600 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت مع عدم وجود مساحة لتوسيع مساحة التخزين. من حيث الأبعاد، فهو مطابق تماما لسلفه، حيث يبلغ سمكه 7.3 ملم، أي حوالي 0.28 بوصة، ويزن حوالي 190 جراما، أي حوالي 0.41 رطل.

أما بالنسبة للكاميرا، فهي تظل كما هي في هاتف إس 25 بلس. هذا يعني أنك تحصل على نفس الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل المزودة بتقنية التثبيت البصري للصورة، والتي تكملها كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة مقربة بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3 أضعاف. وفي الأمام، يحتوي على كاميرا بدقة 12 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومحادثات الفيديو. ما تغير هو غلاف الكاميرا، وهذا كل شيء.

من ناحية البرامج، يعمل الجهاز بواجهة وان يو آي 8.5 المستندة إلى نظام أندرويد 16 مباشرة من العلبة، وتعد الشركة بسبعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل لتصل إلى أندرويد 23 وسبع سنوات من التحديثات الأمنية حتى عام 2032. علاوة على ذلك، يتميز بشاشة دايناميك أموليد 2 إكس مقاس 6.7 بوصة تعرض بدقة كيو إتش دي بلس مع دعم معدل تحديث تكيفي يبلغ 120 هرتز. لسوء الحظ، لا توجد ترقيات لسعة البطارية. فهو يحتفظ بنفس البطارية التي تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة مثل هاتف إس 25 بلس ويدعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 20 واط. وتشمل بقية الميزات البارزة مستشعر بصمة إصبع مدمج في الشاشة، ومقاومة الماء بمعيار آي بي 68، واتصال واي فاي 7، وبلوتوث 5.4.

يتوفر هاتف سامسونج جالاكسي إس 26 حاليا للطلب المسبق بسعر تجزئة يبلغ 1249 يورو. ومن المقرر بدء البيع الرسمي في 11 مارس عبر موقع سامسونج الرسمي وغيره من بائعي التجزئة المعتمدين. يمكن للمشترين المهتمين الاختيار من بين خيارات الألوان البنفسجي الكوبالت، والأبيض، والأسود، والأزرق السماوي.

