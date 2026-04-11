تكنولوجيا: وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل يساعد الآن على حجز المطاعم في المملكة المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في بحث جوجل على ميزة جديدة داخل المملكة المتحدة، وذلك بعد طرحه الأولي في الولايات المتحدة العام الماضي. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين حجز المطاعم مباشرة عبر وصف ما يبحثون عنه وتحديد التفضيلات المطلوبة.

ويمكن للمستخدم كتابة طلب تفصيلي مثل البحث عن طاولة لشخصين في مطعم إيطالي يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة مساء السبت، أو العثور على مطعم سوشي قريب يوفر طاولة لأربعة أشخاص مع خيارات نباتية. وبعد ذلك، يعرض AI Mode قائمة مختارة من الأماكن المناسبة وفق المعايير المحددة.

كما يوفر النظام روابط مباشرة لإتمام الحجز عبر عدد من خدمات الشركاء، ما يسهل الانتقال من البحث إلى الحجز دون خطوات إضافية.

