علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل يساعد الآن على حجز المطاعم في المملكة المتحدة

0 نشر
Sultan Alqahtani 0 تبليغ

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصل وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode في بحث جوجل على ميزة جديدة داخل المملكة المتحدة، وذلك بعد طرحه الأولي في الولايات المتحدة العام الماضي. وتتيح الميزة الجديدة للمستخدمين حجز المطاعم مباشرة عبر وصف ما يبحثون عنه وتحديد التفضيلات المطلوبة.

ويمكن للمستخدم كتابة طلب تفصيلي مثل البحث عن طاولة لشخصين في مطعم إيطالي يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة مساء السبت، أو العثور على مطعم سوشي قريب يوفر طاولة لأربعة أشخاص مع خيارات نباتية. وبعد ذلك، يعرض AI Mode قائمة مختارة من الأماكن المناسبة وفق المعايير المحددة.

كما يوفر النظام روابط مباشرة لإتمام الحجز عبر عدد من خدمات الشركاء، ما يسهل الانتقال من البحث إلى الحجز دون خطوات إضافية.

المصدر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

