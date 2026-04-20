تكنولوجيا: Snap تستغني عن 1000 موظف وتحمّل الذكاء الاصطناعي المسؤولية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - خفضت Snap نحو 1000 وظيفة بدوام كامل خلال أبريل 2026، أي ما يعادل 16% من قوتها العاملة عالميًا، كما ألغت أكثر من 300 وظيفة شاغرة. وتهدف الخطوة إلى تقليل التكاليف السنوية بأكثر من 500 مليون دولار بحلول النصف الثاني من 2026.

وأرجع الرئيس التنفيذي Evan Spiegel القرار إلى اعتماد الشركة المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن الفرق الصغيرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ساهمت في تحسين Snapchat+ ومنصة الإعلانات والبنية التحتية، كما باتت هذه الأدوات تولد أكثر من 65% من الشيفرة الجديدة داخل الشركة.

وتهدف إعادة الهيكلة أيضًا إلى تسريع الوصول إلى الربحية الصافية، خاصة في ظل المنافسة القوية من الشركات الكبرى والشركات الناشئة. ورغم تسريح الموظفين، تواصل Snap العمل على نظارات الواقع المعزز Specs المقرر إطلاقها لاحقًا هذا العام.

