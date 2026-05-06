تكنولوجيا: سامسونج تكشف شاشة ذكية للخصوصية تقيس نبض القلب وضغط الدم

تكشف سامسونج خلال فعاليات Display Week 2026 عن مجموعة من التقنيات الجديدة في عالم الشاشات، تجمع بين الابتكار في العرض والوظائف الذكية.

وتستعرض الشركة شاشة Sensor OLED جديدة بقياس 6.8 بوصة، تدمج مستشعرات حيوية قادرة على قياس معدل ضربات القلب وضغط الدم، وذلك من خلال دايودات ضوئية عضوية تلتقط تدفق الدم عبر انعكاس الضوء من الشاشة على الإصبع.

كما تضيف الشاشة تقنية Flex Magic Pixel، التي تتيح وضع الخصوصية، إلى جانب رفع كثافة البكسلات إلى 500 بكسل لكل بوصة، مقارنة بـ 374 بكسل في الجيل السابق.

وفي جانب آخر، تقدم سامسونج شاشة Flex Chroma Pixel، التي تعزز السطوع ودقة الألوان، حيث تصل إلى 3000 نتس في وضع السطوع العالي، مع تغطية 96% من نطاق الألوان BT.2020.

وتعتمد هذه الشاشة على تقنية LEAD التي تقلل استهلاك الطاقة، إلى جانب مواد PSF التي تحسن نقاء الألوان دون التضحية بالسطوع.

كما تعرض الشركة جيلًا جديدًا من شاشات Quantum Dot، حيث تكشف عن لوحات EL-QD أكثر سطوعًا بنسبة لا تقل عن 25%، مع نماذج بقياس 18 بوصة و6.5 بوصة تقدم مستويات سطوع محسّنة مقارنة بالعام الماضي.

ولم تغفل سامسونج قطاع السيارات، إذ قدمت شاشة Stretchable Display 2.0 القابلة للتمدد، والمصممة للوحات العدادات، حيث تتغير وتتمدد حسب ظروف القيادة، مع كثافة تصل إلى 200 بكسل لكل بوصة.

وبذلك، تؤكد سامسونج استمرارها في دفع حدود الابتكار في تقنيات العرض، عبر دمج الخصوصية، والصحة، والأداء البصري في آن واحد.

