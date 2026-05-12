تكنولوجيا: احتمالية إلغاء إطلاق هاتف Trump T1 بشكل نهائي قبل وصوله للأسواق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه التوقعات نحو احتمالية إلغاء إطلاق هاتف Trump T1 بالكامل بعد أن كان متاحا للطلب المسبق لمدة تقارب العام حيث كان من المفترض أن يستلم العملاء الذين دفعوا عربونا بقيمة 100 دولار أجهزتهم في شهر سبتمبر الماضي ولكن شركة ترامب موبايل تلمح الآن إلى أن هذا الهاتف قد لا يكون موجودا على أرض الواقع ولن يتم تسليمه للعملاء أبدا وكان قد تم الإعلان رسميا عن الهاتف في شهر يونيو الماضي بسعر يبلغ 499 دولارا لينافس هواتف قوية مثل موتورولا إيدج 2025 وسط وعود بأن يتم تصنيع الجهاز بالكامل داخل الولايات المتحدة الأمريكية مما دفع الكثيرين للطلب المسبق في البداية معتبرين أن الإطلاق حقق نجاحا كبيرا

ولكن خلال الأشهر التي تلت الإعلان غيرت شركة ترامب موبايل تصميم الهاتف وميزاته عدة مرات وتراجعت عن ادعاء تصنيعه في أمريكا وكان آخر تغيير جذري في منتصف شهر أبريل حيث يبدو أن أحدث نسخة تستند إلى تصميم هاتف HTC U24 Pro الذي يضم سعة كبيرة من أي ذاكرة عشوائية لضمان أداء مستقر ومؤخرا قامت الشركة بتعديل الشروط والأحكام الخاصة بالطلبات المسبقة لتنص صراحة على أن دفع العربون لا يمثل عقد شراء نهائي بل يمنح العملاء فقط فرصة لشراء الهاتف في حال تم طرحه في الأسواق مما يعني عدم وجود أي ضمانات لتصنيع الجهاز أو بيعه حتى بالسعر المعلن سابقا

وتنص الشروط الجديدة نظريا على أنه من المفترض أن يسترد العملاء قيمة العربون الذي دفعوه في حال قررت الشركة إيقاف مشروع الهاتف قبل إطلاقه رسميا ولكن مدى مصداقية هذا الالتزام يبقى أمرا مشكوكا فيه خاصة بعد أن شارك العديد من العملاء تجاربهم عبر منصة ريديت مؤكدين أنهم تلقوا بالفعل رسائل بريد إلكتروني من شركة ترامب موبايل تفيد بأنه قد تم إيقاف العمل على تصنيع هاتف Trump T1 بشكل نهائي وأن العربون الذي تم دفعه مسبقا لن يتم رده إليهم مما أثار حالة من الاستياء الواسع بين المستخدمين الذين انتظروا الهاتف طويلا