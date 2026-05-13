تكنولوجيا: فيديو يكشف نظام جوجل الجديد لمنافسة Windows وmacOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف مقطع فيديو مسرّب عن نظام تشغيل جديد من جوجل يحمل اسم AluminumOS، والذي يُتوقع أن تعلن عنه الشركة رسميًا خلال فعالية Android Show I/O Edition 2026. ويستهدف النظام الجديد أجهزة الحاسب المحمولة القادمة تحت اسم Googlebooks، ليكون البديل المستقبلي لنظام ChromeOS.

ويعتمد AluminumOS على اندرويد مع واجهة مخصصة لأجهزة الحاسب، حيث يجمع بين عناصر مستوحاة من ويندوز وmacOS. ويظهر شريط المهام أسفل الشاشة مع قائمة تطبيقات ومربع بحث شبيهين بويندوز 11، بينما يأتي الشريط العلوي بأسلوب قريب من macOS.

كما يتيح النظام إنشاء مجلدات وإضافة أدوات وتخصيص الخلفيات عبر النقر بزر الفارة الأيمن على سطح المكتب، إلى جانب دعم تعدد أسطح المكتب لتسهيل إدارة النوافذ والتطبيقات.

ومن ناحية أخرى، ركزت جوجل على جعل الواجهة مناسبة للاستخدام باللمس، بداية من شاشة تسجيل الدخول وحتى الإعدادات السريعة. ورغم دعم تطبيقات اندرويد، لا تزال هناك تساؤلات حول مدى توفر تطبيقات محسنة للعمل بلوحة المفاتيح والفارة.

ومن المتوقع أن تتعاون جوجل مع شركات مثل Dell وHP وLenovo لإطلاق أجهزة Googlebooks المعتمدة على النظام الجديد خلال الفترة المقبلة.

