تكنولوجيا: سامسونج تبدأ بحظر التطبيقات المزعجة التي تغرق المستخدمين بالإعلانات والتنبيهات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت سامسونج تحديثًا جديدًا لتطبيق Device Care يحمل الإصدار 13.8.80.7، ويتضمن ميزة جديدة تهدف إلى الحد من التطبيقات التي تملأ الإشعارات بالإعلانات والتنبيهات المزعجة.

وتستطيع الميزة الجديدة اكتشاف التطبيقات التي ترسل عددًا كبيرًا من الإعلانات عبر شريط الإشعارات، ثم نقلها تلقائيًا إلى وضع “السكون العميق” لمنعها من الاستمرار في إزعاج المستخدم.

كما توفر سامسونج طريقتين للحظر، الأولى تعتمد على قائمة داخلية للتطبيقات المعروفة بإرسال إعلانات متكررة، بينما تستخدم الثانية نظامًا ذكيًا يحلل الإشعارات باستمرار لتحديد ما إذا كانت تحمل طابعًا إعلانيًا متكررًا.

ومع ذلك، أوضحت سامسونج أن نظام التحليل الذكي قد لا يكون دقيقًا دائمًا في جميع الحالات.

وتتوفر هذه الميزة داخل تطبيق Device Care المدمج في واجهة One UI، لكنها ظهرت حتى الآن فقط على الأجهزة العاملة بإصدار One UI 8.5، مع استمرار طرحها تدريجيًا للمستخدمين خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

