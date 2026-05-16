تكنولوجيا: جوجل تستعد لإضافة تحديث طال انتظاره لتطبيق الاتصال على اندرويد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد جوجل لإطلاق تحديث جديد طال انتظاره لتطبيق الاتصال على اندرويد، يتيح دمج مكالمات تطبيقات مثل واتساب وتيليجرام وماسنجر مباشرة داخل تطبيق الهاتف الأساسي.

وظهرت الميزة الجديدة ضمن إعدادات تطبيق Phone by Google على هواتف Pixel، حيث تسمح بعرض مكالمات تطبيقات الطرف الثالث داخل سجل المكالمات الرئيسي، ما يتيح للمستخدم إجراء الاتصالات أو الرد عليها مباشرة دون الحاجة لفتح تطبيقات VoIP بشكل منفصل.

وتعتمد الميزة على إطار Android Telecom Framework، الذي يسمح للتطبيقات الخارجية بتسجيل مكالماتها داخل تطبيق الاتصال وكأنها مكالمات عادية عبر الشبكة.

كما تتضمن الإضافة خيارًا جديدًا يمكّن تطبيقات الطرف الثالث من الظهور داخل سجل المكالمات، وهو ما يجعل تجربة الاتصال أكثر سلاسة وتنظيمًا على اندرويد.

ومن المتوقع أن تتوفر الميزة على الهواتف التي تعمل بنظام Android 16.1 والإصدارات الأحدث.

