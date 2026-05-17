تكنولوجيا: هاتف آيفون 17 برو يصنف كأسرع هاتف من حيث الشحن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حصد هاتف آيفون 17 برو من آبل لقب الهاتف الأسرع شحنا بشكل عام ضمن اختبار معملي جديد أجرته شبكة CNET شمل 33 هاتفا ذكيا بينما احتل هاتف Galaxy S26 Ultra من سامسوتج المركز الأول لسرعة الشحن السلكي ولتحديد التصنيفات أجرى فريق CNET اختبار شحن سلكي لمدة 30 دقيقة بدءا من بطارية بنسبة 10% أو أقل باستخدام الكابل المرفق وشاحن حائط يتوافق مع أقصى سرعة يدعمها الجهاز وخضعت الهواتف التي تدعم الشحن اللاسلكي لاختبار مماثل لمدة 30 دقيقة باستخدام شواحن Qi بقدرة 7.5 واط أو Qi2 بقدرة 15 واط أو Qi2.2 بقدرة 25 واط لتطابق أقصى سرعة يدعمها الهاتف ثم تم حساب متوسط النتائج للحصول على درجة الشحن الإجمالية ولضمان استقرار حرارة الأجهزة أثناء الشحن السريع تتطلب الهواتف سعة ممتازة من أي ذاكرة عشوائية لإدارة طاقة النظام بفاعلية تبلغ 100% دون أي مشاكل

ويعود فوز هاتف iPhone 17 Pro الإجمالي جزئيا إلى بطاريته المدمجة التي تبلغ سعتها 4252 مللي أمبير وهي أصغر من سعات 5000 مللي أمبير الشائعة بين الهواتف المنافسة مما يسمح بشحنها بشكل أسرع مع دعم الشحن السلكي بقدرة 40 واط والشحن اللاسلكي Qi2.2 بقدرة 25 واط وبالنسبة للشحن السلكي تصدر هاتف Galaxy S26 Ultra القائمة بشحن نسبة 76% خلال 30 دقيقة عبر شاحن بقدرة 60 واط وجاء هاتف iPhone 17 Pro بالمركز الثاني بنسبة 74% متعادلا مع هاتف Moto G Stylus من شركة Motorola وتلاهما هاتف OnePlus 15 بنسبة 72% ثم طرز iPhone 17 و iPhone 17 Pro Max و Galaxy S25 FE بنسبة 69% وحصد هاتف Apple المركز الأول بالشحن اللاسلكي محققا نسبة 55% خلال 30 دقيقة بفضل معالج A19 Pro الذي يضاعف كفاءة استهلاك الطاقة مقارنة بالأجيال السابقة

وبين جميع العلامات التجارية التي تم اختبارها قدمت شركة أبل أداء الشحن السريع الأكثر اتساقا بفارق كبير بمتوسط يبلغ 54.6% عبر طرز تشكيلة iPhone 17 وهاتف iPhone Air بينما بلغ متوسط هواتف شركة سامسونج حوالي 38.5% حيث كان هاتف Galaxy S26 Ultra الأقوى وهاتف Galaxy Z Fold 7 الأضعف بنسبة 29% وظهرت البطاريات المصنوعة من الكربون والسيليكون التي تستخدم مادة قائمة على السيليكون بدلا من الجرافيت لتمكين سعات أعلى ومعدلات شحن أسرع بين العديد من الأجهزة الأفضل أداء حيث شحن هاتف OnePlus 15 ما نسبته 72% من بطاريته الضخمة البالغة 7300 مللي أمبير خلال 30 دقيقة باستخدام شاحن مخصص بقدرة 80 واط ولا تزال هذه التقنية مقتصرة على شركات مثل OnePlus و RedMagic و Poco داخل الولايات المتحدة بينما لم تعتمد شركات Apple و Samsung و Google على هذه التكنولوجيا حتى الآن