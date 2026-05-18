تكنولوجيا: أسوس تؤكد رسميا إطلاق حاسوب ألعاب جديد بحجم 18 بوصة بشاشة 4K Mini LED وترقية أداء تبلغ 320 واط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أسوس رسميا التفاصيل المتعلقة بالترقيات التي زودت بها أحدث حواسيبها المحمولة المخصصة للألعاب بحجم 18 بوصة حيث يأتي جهاز ROG Strix Scar 18 2026 G835 مزودا بشاشة متطورة من نوع 4K Mini LED توفر دقة عرض تبلغ 3840 x 2160 بكسل بالإضافة إلى محول طاقة بقدرة 450 واط لمساعدته على دفع ما يصل إلى 320 واط تحت أحمال العمل المجمعة لكل من وحدة المعالجة المركزية CPU ووحدة المعالجة الرسومية GPU وبعد التلميح الأول للجهاز خلال شهر مارس الماضي صرحت أسوس أن هذا الطراز سيوفر إجمالي طاقة من نوع TDP أعلى بكثير من طراز 2025 مما يسمح للحاسوب بتقديم أداء غير مسبوق لتشغيل أثقل الألعاب والمهام بسلاسة تامة تبلغ نسبتها 100%

وبعد مرور شهرين تقريبا أكدت أسوس الطرق المختلفة التي يتفوق بها طراز ROG Strix Scar 18 2026 G835 على نسخته الفديمه لعام 2025 والذي يباع حاليا بمبلغ 2699 دولارا ورغم بقاء الحد الأقصى لسحب الطاقة لبطاقة إنفيديا من نوع GeForce RTX 5090 مقفلا عند 175 واط إلا أن طراز 2026 الجديد يمكنه دفع طاقة أكبر بنسبة 54% لوحدة المعالجة المركزية داخل وضع Turbo Mode وبنسبة 81% داخل وضع Manual Mode ونتيجة لذلك يمكن للحاسوب سحب ما يصل إلى 320 واط مع تخصيص 145 واط لمعالج CPU وتخصيص 175 واط لبطاقة GPU وتضيف الشركة أن معالج Core Ultra 9 290HX Plus يمكنه توفير ما يصل إلى 200 واط من الطاقة المستدامة وسيشحن الجهاز بمحول طاقة 450 واط بزيادة تبلغ 18% مقارنة بمحول 380 واط بالطرز السابقة

وتنضم هذه الزيادة الهائلة بالطاقة إلى شاشة 4K Mini LED جديدة حيث قدمت الشركة سابقا شاشة بدقة 2.5K ومعدل تحديث يبلغ 240 هرتز ولكن الطراز الجديد يتميز بسطوع أعلى بنسبة 33% ليصل إلى 1600 شمعة عند 3% من مستوى APL وتدعي الشركة أن الحاسوب هو الأول من نوعه الذي يدعم تقنية ROG Nebula ELMB باستخدام 40 منطقة لتحسين وضوح الحركة بمقدار 16 مرة دون التأثير على السطوع ورغم عدم تحديد موعد طرح الجهاز إلا أنه سيتوفر بخيارين من وحدات SKUs يضمان بطاقتي GeForce RTX 5080 و GeForce RTX 5090 ويشمل الخيار الأخير سعة ضخمة تبلغ 64 جيجابايت من أي ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 8 تيرابايت مقسمة على محركي SSD ويأتي كلا الطرازين بنفس الشاشة وبطارية بقدرة 90 واط بالساعة