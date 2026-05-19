تكنولوجيا: MSI تطلق شاشة MAG 272UP QD-OLED E16 بدقة 4K ومعدل تحديث 165Hz ولوحة Penta Tandem QD-OLED

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تطلق MSI شاشة ألعاب جديدة بدقة 4K مزودة بلوحة سامسونج من الجيل الرابع بتقنية Penta Tandem QD-OLED وتتوفر الشاشة بسعر يبلغ 599.99 دولارا وتوفر معدل تحديث يبلغ 165Hz وسطوعا يصل إلى 1000 شمعة كحد أقصى ولكنها تفتقر إلى طبقة Dark Armor الأحدث من الشركة وتطرح MSI شاشة ألعاب أخرى بتقنية سامسونج الخماسية الطبقات بعد إطلاق طراز MAG OLED 271QPX32 الذي يبلغ مقاسه 27 بوصة ويوفر دقة عرض تبلغ 1440p بمعدل تحديث يبلغ 320Hz مع طبقة Dark Armor وأدرجت الشركة الآن شاشة MAG 272UP QD-OLED E16 الجديدة كطراز يبلغ مقاسه 27 بوصة ليوفر نقطة دخول بأسعار معقولة لهذه اللوحات الرائعة

ومثل طراز 1440p تستخدم شاشة MAG 272UP QD-OLED E16 لوحة سامسونج من الجيل الرابع بتقنية Penta Tandem ورغم عدم وجود طبقة Dark Armor التي تحسن مستويات اللون الأسود ومقاومة الخدوش تعمل الشاشة الجديدة بشكل أساسي على تحسين الكفاءة مقارنة بلوحات الجيل الثالث السابقة وتدعي MSI قدرتها على الحفاظ على سطوع يصل إلى 1000 شمعة مع استهلاك طاقة أقل وتوفر الشاشة سطوع SDR نموذجيا يبلغ 250 شمعة وتغطية بنسبة 99% لمعيار DCI-P3 مع شهادة DisplayHDR True Black 400 وللألعاب تجمع الشاشة بين معدل تحديث 165Hz ووقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية وتقنية G-Sync VRR مع شهادة VESA ClearMR 9000 لوضوح الحركة

وتزود MSI شاشة MAG 272UP QD-OLED E16 بمنفذين من نوع HDMI 2.1 بنطاق ترددي كامل ومنفذ DisplayPort 1.4 ومنفذ USB-C ومع ذلك يوفر منفذ USB-C طاقة تصل إلى 15 واط فقط وتدرج الشاشة الجديدة حاليا داخل الولايات المتحدة بسعر يبلغ 599.99 دولارا رغم أنها مميزة كمنتج غير متوفر مؤقتا بالوقت الحالي