تكنولوجيا: جوجل تكشف رسميًا عن Wear OS 7 مع أدوات تفاعلية جديدة وتحسينات كبيرة للبطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت جوجل رسميًا عن نظام Wear OS 7 خلال مؤتمر Google I/O 2026، وهو الإصدار الجديد من نظام الساعات الذكية المبني على اندرويد 17، مع مجموعة من المزايا الجديدة وتحسينات ملحوظة في الأداء واستهلاك الطاقة.

وأكدت الشركة أن Wear OS 7 يمكنه تحسين عمر البطارية بنسبة تصل إلى 10% مقارنةً بالأجهزة التي تعمل بنظام Wear OS 6.

وأضافت جوجل أدوات تفاعلية جديدة للساعات الذكية، والتي ستتوفر بأحجام مختلفة مشابهة للأدوات الموجودة في هواتف اندرويد، بهدف تسهيل الوصول السريع للمعلومات والتطبيقات.

كما قدم النظام ميزة Live Updates التي تسمح بعرض المعلومات المباشرة لحظيًا داخل التطبيقات، مثل حالة الطلبات أو نتائج الأنشطة أثناء التنقل.

وحصلت أدوات التحكم بالموسيقى أيضًا على تحديثات جديدة، مع تحسين إدارة الصوت وإمكانية التحكم بشكل منفصل في تشغيل الوسائط داخل التطبيقات المختلفة.

وفي جانب اللياقة، أضافت جوجل ميزة Wear Workout Tracker لتوفير تجربة موحدة لتتبع التمارين الرياضية، إلى جانب دعم واجهات الساعات الجديدة عبر Watch Face Format v5.

وأعلنت الشركة كذلك عن دعم Gemini Intelligence لبعض الساعات الذكية القادمة لاحقًا هذا العام، ما يتيح تنفيذ أوامر ومهام ذكية بشكل أكثر تطورًا.

كما سيجلب النظام إمكانيات جديدة لأتمتة المهام عبر الأوامر الصوتية، مثل تنفيذ طلبات التطبيقات المختلفة مباشرة من الساعة الذكية.

ومن المقرر طرح Wear OS 7 رسميًا خلال وقت لاحق من هذا العام.

