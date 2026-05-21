تكنولوجيا: إطلاق حاسوب لينوفو اللوحي الجديد المخصص للألعاب بمعالج SoC غير متوقع للفئة شبه الرائدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو مجموعة حواسيب Legion Y900 اللوحية المخصصة للألعاب لعام 2026 داخل الصين وتجلب السلسلة جهازين جديدين يتميز أحدهما بشاشة يبلغ مقاسها 11.1 بوصة بينما يأتي الآخر بشاشة يبلغ مقاسها 13 بوصة ويأتي الأول بمعالج SoC غير متوقع وهو Dimensity 9500S الذي يصنف ضمن الفئة شبه الرائدة ويقع أسفل معالج Dimensity 9500 العادي وأعلى من معالج الجيل الماضي Dimensity 9400 ورغم أن لينوفو لم تلمح إلى استخدام شريحة من شركة ميدياتيك ضمن إعلاناتها التشويقية الأخيرة حول هذه السلسلة إلا أن هذه الخطوة ليست مفاجئة تماما لتقديم أداء متوازن بنسبة 100%

وبينما تتميز الأجهزة اللوحية الأخيرة التي تحمل علامة Legion التجارية بمعالج SoC رائد من شركة كوالكوم كان إصدار عام 2023 يعمل بمعالج Dimensity 9200 وكما تبرز لينوفو يمكن لمعالج Dimensity 9500S الموجود داخل هذا الجهاز اللوحي تحقيق 3109111 نقطة باختبار AnTuTu وهو ما يعتبر نتيجة محترمة للغاية وتضيف الشركة أن هذا المعالج شبه الرائد مقترن بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية من نوع LPDDR5X ومساحة تخزين تبلغ 512 جيجابايت من نوع UFS 4.1 وتعتبر البطارية التي تبلغ سعتها 11000 مللي أمبير ميزة بارزة أخرى وتدعم الشحن السريع بقدرة 68 واط

وفيما يتعلق بالشاشة يحتوي الجهاز الأصغر على شاشة IPS يبلغ مقاسها 11.1 بوصة توفر دقة عرض تبلغ 3840×2560 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 144 هرتز مع دعم تقنية Dolby Vision وذروة سطوع تبلغ 1110 شمعة ومن حيث التصميم تلاحظ الشركة أن الجهاز يتمتع بهيكل خفيف يبلغ وزنه 480 جراما وبسمك نحيف يبلغ 5.99 مليمتر ويأتي بنفس جزيرة الكاميرا مثل إصدار Y700 الذي تم إطلاقه عالميا مع إعداد مكبرات صوت رباعية تدعم تقنية Dolby Atmos وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وإضاءة RGB دائرية ويبدأ سعر التجزئة داخل الصين من 3099 يوانا صينيا وهو ما يعادل 456 دولارا ومن المتوقع مشاركة تفاصيل الإطلاق العالمي قريبا