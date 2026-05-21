تكنولوجيا: هواوي تكشف رسميًا عن المعالج المستخدم في MatePad Pro Max الجديد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي رسميًا عن المعالج الذي يعمل به جهاز MatePad Pro Max، بعد أسابيع من الغموض حول مواصفاته الداخلية. وجاء الإعلان خلال مؤتمر HarmonyOS في الصين، حيث أكدت الشركة اعتماد الجهاز على معالج Kirin T93 Pro.

وعادةً ما تتجنب هواوي الكشف المباشر عن تفاصيل المعالجات المستخدمة في أجهزتها منذ فرض العقوبات الأمريكية قبل سنوات، لذلك يُعد هذا الإعلان خطوة غير معتادة من الشركة.

ورغم ذلك، لم تقدم هواوي تفاصيل تقنية إضافية حول المعالج، واكتفت بالكشف عن اسمه فقط. في المقابل، رجّح عدد من المسرّبين عبر منصة Weibo أن يكون Kirin T93 Pro نسخة معدلة من معالج Kirin 9030 Pro ولكن دون شريحة اتصال خلوية.



ويُستخدم معالج Kirin 9030 Pro حاليًا في هواتف Mate 80 Pro Max وMate 80 RS Ultimate وMate X7، ما يشير إلى أن الجهاز اللوحي الجديد قد يقدم أداءً قويًا ضمن الفئة الرائدة.

كما أكدت هواوي أن جهاز MatePad Pro Max يحقق تحسنًا في الأداء العام بنسبة تصل إلى 45%، بفضل المعالج الجديد ونظام التبريد المحسن، بالإضافة إلى نظام HarmonyOS 6.

المصدر