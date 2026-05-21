تكنولوجيا: شاشة مغناطيسية جديدة تمنح الهواتف العادية تجربة شاومي 17 Pro بسعر منخفض

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت كل من Oppo وHonor عن ملحقات جديدة تعتمد على التثبيت المغناطيسي، تهدف إلى إضافة شاشة ثانوية للهواتف الذكية بطريقة مشابهة لما يقدمه شاومي 17 Pro، لكن بتكلفة أقل.

وأعلنت Oppo مؤخرًا عن ملحق Bubble الجديد، المقرر إطلاقه رسميًا بجانب سلسلة Reno 16 يوم 25 مايو 2026، فيما ظهرت أيضًا تسريبات تكشف عن منتج مشابه من Honor.

وتعمل هذه الملحقات كشاشة إضافية تُثبت مغناطيسيًا على ظهر الهاتف، كما يمكن استخدامها بشكل مستقل كإكسسوار منفصل. وبمجرد توصيلها، يحصل الهاتف على تجربة أقرب للهواتف المزودة بشاشات خلفية ثانوية.

وأكدت Oppo أن الشاشة الجديدة تأتي بتصميم نحيف وخفيف، حيث يبلغ وزنها 27.5 جرام فقط، مع سُمك يصل إلى 7 ملم، ما يجعل استخدامها عمليًا دون إضافة حجم كبير للهاتف.

كما زودت الشركة الملحق بشاشة AMOLED تدعم اللمس، إلى جانب بطارية بسعة 550 مللي أمبير، قالت إنها تكفي للعمل طوال اليوم.

أما Honor، فتبدو وكأنها تضيف ميزة إضافية مختلفة، إذ أظهرت الصور المسربة وجود إضاءة مدمجة داخل الملحق، ما يساعد أثناء التصوير بالكاميرا الخلفية عند استخدام الشاشة كمعاينة مباشرة.

وكشفت الصور أيضًا عن وجود منفذ USB-C في ملحق Honor، ما يعني أنه لا يعتمد على نظام شحن حصري.

ومن المتوقع أن تدعم هذه الملحقات هواتف Reno 16 من Oppo وسلسلة Honor 600، بالإضافة إلى الهواتف التي تدعم الملحقات المغناطيسية عمومًا. وحتى الآن، لم تكشف الشركتان عن الأسعار، لكن التسريبات تشير إلى أن نسخة Honor ستكون بسعر منخفض نسبيًا.

