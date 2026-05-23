تكنولوجيا: شركة شاومي تطلق هاتفا رائدا جديدا بكاميرا Leica بدقة 200MP وشاشة OLED ساطعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي رسميا هاتفها الجديد Xiaomi 17 Max داخل الصين لينضم إلى تشكيلة هواتفها الرائدة الحالية حيث تم وضعه في مكانة أعلى من الطراز العادي وأقل من طرز Pro ليوفر قيمة أكبر مقارنة بالخيارات المتطورة ويأتي الهاتف مدعوما بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور وهو أحدث معالج ثوري للهواتف من شركة كوالكوم لتقديم كفاءة تشغيلية ممتازة وتجربة ألعاب فائقة السلاسة تضمن أداء مستقرا بنسبة 100% لتلبية تطلعات كافة المستخدمين المحترفين بمختلف أنحاء العالم

وقامت شركة شاومي بإقران المعالج الرائد بسعة تصل إلى 16 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت وكلاهما كاف للتعامل مع أعباء العمل الثقيلة والتطبيقات الضخمة ويعتبر إعداد الكاميرا ميزة بارزة أخرى في هذا الهاتف حيث يضم الجزء الخلفي ثلاثة مستشعرات يأتي الأساسي منها بدقة 200 MP بفتحة عدسة تبلغ 1.65 ويحتوي الهاتف أيضا على كاميرا ذات زاوية عريضة للغاية بدقة 50 MP مع تقنية تثبيت الصورة الإلكتروني EIS وكاميرا تقريب تليفوتوغرافي بدقة 50 MP تدعم ميزة التثبيت البصري OIS بفتحة عدسة تبلغ 2.4 وتوفر تقريب بصري يصل إلى 3 مراتب

ويقال إن الكاميرا الرئيسية المتميزة بدقة 200 MP تضم مجموعة عدسات شبه كروية 7P مع طلاء عالي النفاذية وتظهر الصور العينات التي شاركتها شاومي لقطات غنية بالتفاصيل والألوان الحية بينما تظهر كاميرا التقريب لقطات مقربة ومفصلة للغاية وفي الجزء الأمامي يتميز هاتف Xiaomi 17 Max بشاشة مذهلة من نوع OLED يبلغ مقاسها 6.9 بوصة توفر دقة عرض تبلغ 2608×1200 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 Hz وتصنيف ذروة سطوع مذهل يصل إلى 3500 شمعة وتضيف شاومي أن الشاشة تتضمن ميزات متعددة تركز على راحة العين مثل تقنية التعتيم DC لتقديم تجربة مشاهدة مريحة بالكامل

وتشمل المزايا الأخرى للهاتف مكبرات صوت ستيريو وإعداد تبريد متطور مع غرفة بخار كبيرة وبطارية ضخمة تبلغ سعتها 8000 mAh تدعم الشحن السريع بقدرة 100 W وفي الصين يبلغ سعر الإطلاق للطراز الأساسي المزود بسعة 12 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت حوالي 4299 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 632 دولارا بينما يكلف الإصدار الأعلى حوالي 5299 يوانا صينيا وهو ما يعادل حوالي 779 دولارا ولا يوجد تأكيد رسمي من شاومي بشأن الإصدار العالمي للهاتف بعد بالوقت الحالي