تكنولوجيا: أبل قد تتراجع عن تصميم الحافظة الشفافة المثيرة للجدل مع هواتف iPhone 18 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير صور الحافظات الشفافة التابعة لجهات خارجية لهواتف iPhone 18 و iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max إلى وجود احتمال أن تتراجع أبل وتعود إلى تصميم حلقة MagSafe المألوف والابتعاد عن اللوحة البيضاء المعتمة المثيرة للجدل التي تم تقديمها بحافظات هواتف iPhone 17 Pro العام الماضي وتم تداول هذه الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي الصينية حيث أثار التصميم السابق انتقادات كبيرة لاستبداله المصفوفة الدائرية التقليدية بمستطيل أبيض كبير غطى معظم اللوحة الخلفية بينما تعود الحافظات الجديدة إلى تصميم حدوة حصان مفتوح أو حلقة لترك غالبية الحافظة شفافة حقا لضمان رضا المستخدمين بنسبة 100%

وإذا كان هذا التصميم يعكس بدقة خطط أبل فإنه سيمثل تصحيحا مهما للمسار بعد أن شعر العديد من المشترين أن تسمية الحافظة الشفافة كانت تسمية خاطئة وعادة ما تنتج الشركات المصنعة للملحقات حافظات قبل الإعلانات الرسمية باستخدام تفاصيل مسربة وكان تصميم العام الماضي مثيرا للانقسام حيث تم نقل شعار أبل إلى موضع منخفض باللوحة الخلفية ولتجنب حجب الشعار استبدلت الشركة الحلقة بمستطيل أبيض كبير مما دفع البعض لوصفه بأنه يفسد مظهر الهاتف ورغم أن الملحقات الخارجية لا تستهلك أي مساحة من الذاكرة العشوائية مدمجة إلا أن تصميمها الخارجي يؤثر بشدة على تجربة المستخدم اليومية

ويتبع التصميم المفتوح الجديد نهجا مختلفا شوهد ببعض الحافظات الأخرى مع وجود فاصل بالحلقة السفلية للسماح ببقاء الشعار مرئيا دون الحاجة إلى اللوحة المعتمة الكبيرة وتتطابق الحافظات المقلدة مع الشائعات الحالية حول الطرز الجديدة حيث يتميز الإصدار القياسي بفتحة تشير إلى تصميم كاميرا مزدوجة عمودية بينما تظهر حافظات طرز Pro فتحات أفقية كبيرة للكاميرا تتوافق مع تصميم الجيل السابق لتقديم حماية ممتازة لهواتف تتميز بشاشات رائعة بأبعاد متناسقة تبلغ 160.5×75.5 مليمتر تقريبا لتلبية كافة الاحتياجات

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هواتف iPhone 18 Pro و iPhone 18 Pro Max جنبا إلى جنب مع أول هاتف قابل للطي من شركة أبل خلال فصل الخريف القادم لتقديم تشكيلة متكاملة من الأجهزة الرائدة التي تحدث ثورة بسوق الهواتف ومن المرجح أن يتبع ذلك إطلاق هاتف iPhone 18 القياسي خلال فصل الربيع برفقة هواتف iPhone 18e و iPhone Air 2 لتوفير خيارات متنوعة تناسب مختلف الميزانيات وتطلعات المستخدمين الباحثين عن أحدث التقنيات والتصميمات المبتكرة بمختلف أنحاء العالم