تكنولوجيا: تحديث iOS 26.5.1 القادم لهواتف أبل قريبا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يختبر مهندسو البرمجيات في أبل حاليا تحديث iOS 26.5.1 وفقا لسجلات والتي كانت دائما مؤشرا موثوقا لإصدارات أنظمة التشغيل القادمة ومن المؤكد تقريبا أن يكون هذا التحديث فرعيا يهدف إلى إصلاح الأخطاء والثغرات الأمنية لتقديم أداء مستقر بنسبة 100% ومن المرجح أن يتم إصداره رسميا بحلول نهاية الأسبوع المقبل لتلبية احتياجات المستخدمين

وتظهر السجلات أيضا أن أبل قد كثفت اختبارات تحديث iOS 26.6 بالإضافة إلى ذلك مع احتمال إصدار أول نسخة تجريبية Beta من هذا التحديث في وقت ما خلال شهر يونيو القادم ومن المتوقع أن يكون هذا التحديث فرعيا أيضا وفي العام الماضي أتاحت الشركة النسخة التجريبية الأولى من تحديث iOS 18.6 للمطورين يوم الاثنين الموافق 16 يونيو وهو ما جاء بعد ثلاثة أيام فقط من انتهاء مؤتمر WWDC 2025

وتحول أبل انتباهها حاليا نحو نظام التشغيل المنتظر iOS 27 والذي من المقرر الكشف عنه خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر WWDC 2026 يوم الاثنين الموافق 8 يونيو في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادئ لتقديم ميزات ثورية وتصميمات واجهة مستخدم جديدة تتناسب مع أبعاد الشاشات المختلفة التي تبلغ 1920×1080 بكسل على سبيل المثال

ومن المتوقع أن تعمل هذه التحديثات البرمجية القادمة على تحسين إدارة الموارد داخل الهواتف بحيث لا تستهلك مساحة كبيرة من الذاكرة العشوائية مدمجة داخل الجهاز مما يضمن تشغيل التطبيقات بسلاسة تامة دون أي تأخير أو تقطيع ويعكس هذا الالتزام المستمر من الشركة حرصها على توفير تجربة مستخدم خالية من العيوب والأخطاء التقنية بمختلف أنحاء العالم