تكنولوجيا: لينوفو تطلق حاسوبا محمولا جديدا بحجم 17 بوصة دوليا بلوحة أرقام ومعالج إنتل Wildcat Lake

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت لينوفو أول حاسوب محمول لها بمعالج Wildcat Lake من إنتل على المستوى الدولي ويتميز جهاز IdeaPad Slim 3i 17IWC11 بشاشة يبلغ مقاسها 17 بوصة ولوحة أرقام مدمجة ويدعم سعة تصل إلى 32 جيجابايت ذاكرة عشوائية مع بطارية تبلغ قدرتها 60 Wh وعمر بطارية يزيد عن 18 ساعة وفقا للاختبارات الرسمية لضمان أداء مستقر بنسبة 100% واعتمدت العديد من الشركات المصنعة للحواسيب منصة الشركة الجديدة خلال الأسابيع الأخيرة

وحاليا تقتصر العديد من هذه الأجهزة على الصين مثل حواسيب Vivobook 14SE و Vivobook 16SE من أسوس وينطبق الشيء نفسه على حاسوب StarBook Plus 14 من شركة HP والذي يتوفر بشاشة OLED ومع ذلك بدأت لينوفو الآن بيع حاسوبها الجديد عبر شرق وجنوب شرق آسيا ووفقا لمواقع الشركة على الويب فإن نفس الحاسوب المحمول الذي يبلغ مقاسه 17 بوصة وبأبعاد متناسقة تبلغ 399×274 مليمتر سيصل قريبا إلى أوروبا وأسواق أخرى أيضا

وفي غضون ذلك يمكن شراء الجهاز داخل هونج كونج وماليزيا وسنغافورة بأسعار تبدأ من 10259 دولارا هونج كونج و 3740 رينجت ماليزي و 1300 دولار سنغافوري وهو ما يعادل 1015.5 دولارا أمريكيا ومقابل هذه الأسعار تدرج الشركة سعة تبلغ 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت من نوع PCIe 4.0 ومعالج Core 5 320 ووفقا لمعاييرنا يتخلف المعالج المكون من 6 نوى عن معالج A18 Pro الذي يعمل على تشغيل حاسوب MacBook Neo من أبل في أداء CPU و GPU ورغم ذلك نملك معايير محدودة حاليا

وكبديل توفر الشركة الجهاز بمعالج Core 7 350 الأسرع قليلا ويمكن تكوين الحاسوب المحمول بمساحة تخزين تبلغ 1 تيرابايت من نوع M 2 2242 وسعة تبلغ 16 جيجابايت من نوع DDR5 5600 رغم إمكانية تضمين ما يصل إلى 32 جيجابايت عبر فتحة SODIMM الوحيدة الخاصة به وعلاوة على ذلك تتوفر بطاريات بقدرة 50 Wh أو 60 Wh توفر ما يصل إلى 18 ساعة من العمل وللأسف تقصر الشركة الشاشة على لوحة IPS بدقة 1080p ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16 إلى 9 ومعدل تحديث يبلغ 60 Hz وذروة سطوع تبلغ 300 شمعة وتغطية لمساحة ألوان NTSC تبلغ 72%