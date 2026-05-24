تكنولوجيا: HMD تطلق هاتفا جديدا بأسعار معقولة يدعم شبكات 5G وبطارية تبلغ سعتها 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت HMD رسميا عن أحدث هواتفها Vibe 2 5G داخل السوق الهندية ويعمل الهاتف بمعالج T8200 من شركة يونيسوك مقترنا بسعة تبلغ 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت ويتميز الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 50 MP وشاشة LCD توفر معدل تحديث يبلغ 120 Hz وبطارية كبيرة تبلغ سعتها 6000 mAh تدعم الشحن السلكي بقدرة 18 W لضمان أداء مستقر بنسبة 100% طوال اليوم وبعد عدة إعلانات تشويقية قدمت الشركة رسميا هذا العضو الجديد لتشكيلتها الاقتصادية كخليفة مباشر للإصدار السابق مع ترقيات محترمة

ويتميز هاتف Vibe 2 5G الجديد بتصميم مختلف للوحة الخلفية وبشكل أكثر دقة يشبه التصميم الخلفي للهاتف إلى حد كبير هاتف iPhone 17 Pro الأحدث من أبل حيث يتميز بجزيرة كاميرا مستطيلة تحتوي على مستشعر أساسي بدقة 50 MP وعدسة مساعدة وفلاش LED وفيما يتعلق بالشاشة زودت شركة HMD هاتفها الجديد بشاشة LCD يبلغ مقاسها 6.75 بوصة توفر دقة عرض HD+ مع معدل تحديث يبلغ 120 Hz لتقديم تجربة مشاهدة ممتعة ومريحة للعين بأبعاد متناسقة تبلغ 165×76 مليمتر تقريبا

وفيما يتعلق بمجموعة الشرائح يعمل الجهاز بمعالج T8200 من شركة يونيسوك مقترنا بسعة تصل إلى 6 جيجابايت ذاكرة عشوائية ومساحة تخزين داخلية تبلغ 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها بشكل أكبر لتصل إلى 1 تيرابايت عبر فتحة بطاقة microSD وفي المقدمة تحصل على كاميرا بدقة 8 MP لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو لضمان التقاط أفضل اللحظات بوضوح عال وتلبية متطلبات المستخدمين اليومية من تصفح وألعاب خفيفة بكل سلاسة

وتشمل الميزات الأخرى ماسحا ضوئيا لبصمات الأصابع مثبتا على الجانب ومقبس سماعة رأس يبلغ مقاسه 3.5 مليمتر وتصنيف IP64 لمقاومة الماء وعلاوة على ذلك يدعم الهاتف شبكات 5G وتقنيات 4G VoLTE و WiFi و Bluetooth 5.0 و GPS وخيارات اتصال USB C ويتوفر الهاتف بألوان تشمل الخزامى الكوني والأزرق الشمالي والوردي الخوخي ويبدأ سعره من 10999 روبية هندية وهو ما يعادل 115 دولارا للطراز الأساسي بسعة 4 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 64 جيجابايت بينما يكلف طراز 128 جيجابايت حوالي 11999 روبية هندية وهو ما يعادل 125 دولارا وسيتوفر للشراء اعتبارا من 26 مايو