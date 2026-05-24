تكنولوجيا: تطبيق Gemini على أجهزة Mac يحصل على وكيل “Spark” ودعم التحكم الصوتي هذا الصيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - استعرضت جوجل خلال مؤتمر Google I/O 2026 ميزتين جديدتين قادمتين إلى تطبيق Gemini على أجهزة Mac، على أن تصلا رسميًا خلال فصل الصيف المقبل.

وكانت جوجل قد أطلقت التطبيق الأصلي لنظام macOS في أبريل الماضي، مع اعتماد فريق صغير على أداة Antigravity للمساعدة في تطويره.

وتأتي الميزة الأولى تحت اسم Gemini Spark، وهو وكيل ذكاء اصطناعي شخصي يعمل على مدار الساعة لمساعدة المستخدم في إدارة حياته الرقمية وتنفيذ المهام تلقائيًا. ويدعم Spark التكامل مع خدمات جوجل المختلفة مثل Gmail وDocs وتطبيقات Workspace، بالإضافة إلى خدمات خارجية أخرى.

ومن المقرر أن يتوفر Gemini Spark بنسخة تجريبية الأسبوع المقبل لمشتركي Google AI Ultra، التي تبلغ تكلفتها 100 دولار شهريًا، عبر تطبيق Gemini على اندرويد وiOS والويب.

كما أكدت جوجل أن Spark سيصل إلى نسخة Mac هذا الصيف، مع قدرته على التعامل مع الملفات المحلية وتنفيذ مهام تلقائية عبر سطح المكتب، إلى جانب الاستفادة من النوافذ المفتوحة كمصدر لفهم السياق أثناء كتابة الأوامر.

أما الميزة الثانية فتتمثل في تجربة تحكم صوتي جديدة تسمح للمستخدم بالتحدث بحرية دون الحاجة لصياغة أفكاره بشكل مثالي. وبمجرد الضغط المطول على زر الوظائف في أجهزة Mac، سيظهر شريط عائم صغير أسفل الشاشة لتسجيل الأوامر الصوتية، ثم يبدأ Gemini بتحليلها فور رفع الإصبع عن الزر.

وستتمكن الأداة من تحويل الكلام العفوي إلى نصوص ورسائل منظمة بدقة، اعتمادًا على محتوى الشاشة والسياق الحالي، مع إدراج النتائج مباشرة في المكان الذي يوجد فيه مؤشر الكتابة.

وخلال المؤتمر، استعرضت جوجل مثالًا لاختيار ملفات من تطبيق Finder ثم إملاء رسالة بريد إلكتروني صوتيًا ليتم إدراجها تلقائيًا داخل نافذة إنشاء رسالة في Gmail.

