تكنولوجيا: كلمات بسيطة تربك ميزة AI Overviews من جوجل وتكسر نتائج القاموس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواجه ميزة AI Overviews من جوجل مشكلة غريبة تتسبب أحيانًا في تعطيل نتائج القاموس داخل محرك البحث، خصوصًا عند البحث عن كلمات مثل “disregard” أو “ignore”.

والمفترض أن تعرض جوجل تعريف الكلمة مباشرة كما اعتاد المستخدمون لسنوات، لكن بدلًا من ذلك تتعامل ميزة الذكاء الاصطناعي مع بعض الكلمات وكأنها أوامر موجهة إليها، وليس مجرد كلمات يبحث المستخدم عن معناها.

فعلى سبيل المثال، عند البحث عن كلمة “disregard”، قد تظهر استجابة من AI Overviews تقول إنها “ستتجاهل الأمر السابق”، وكأن المستخدم يطلب من الذكاء الاصطناعي تنفيذ تعليمات، بدلًا من عرض معنى الكلمة في القاموس.

كما تكررت المشكلة مع كلمات أخرى مثل “ignore” و“dismiss”، بل إن إضافة كلمة “definition” أحيانًا لا تحل المشكلة، حيث تستمر الأداة في تقديم ردود تشبه المحادثات بدلًا من إظهار التعريف الصحيح.

وقبل إطلاق AI Overviews، كانت جوجل تعرض تعريفات الكلمات بشكل مباشر عبر صندوق القاموس الخاص بها أو من خلال مقتطفات من مواقع مثل Merriam-Webster، لكن يبدو أن ميزة الذكاء الاصطناعي أصبحت تسيطر على هذه النتائج بشكل كامل مؤخرًا.

ورغم أن هذه المشكلة قد لا تواجه جميع المستخدمين بشكل يومي، فإنها تسلط الضوء على أحد التحديات التي تواجه اعتماد جوجل المتزايد على الذكاء الاصطناعي داخل محرك البحث، خاصة عندما يفشل في فهم نية المستخدم بشكل صحيح.

