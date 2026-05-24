تكنولوجيا: HP تطلق لابتوب ألعاب مدمج جديد بشاشة 180 هرتز وأداء قوي

أطلقت HP رسمييًا حاسب الألعاب الجديد HyperX Omen 15 بعد أكثر من أربعة أشهر على الكشف عنه خلال معرض CES 2026، ليأتي كخيار أصغر حجمًا مقارنة بسلسلة Omen 16.

ويعتمد الجهاز على شاشة قياس 15.3 بوصة بدقة 2.5K ونسبة عرض 16:10، مع معدل تحديث 180 هرتز وسطوع يصل إلى 500 نتس، بينما توفر الشركة نسخة OLED بدقة أعلى ومعدل تحديث 120 هرتز.

كما زودت HP الحاسب ببطاقة RTX 5070 بسعة 8 جيجابايت، إلى جانب بطارية 70 واط، مع خيارات متعددة من معالجات Intel وAMD، أبرزها Core Ultra 9 386H وRyzen 7 8745HX.

وتبدأ أسعار الجهاز من 2099 دولارًا للإصدارات المزودة بشاشة IPS، بينما يصل سعر نسخة OLED إلى 2799 دولارًا.

ومن المتوقع أن تبدأ شحنات بعض الإصدارات في يوليو المقبل، فيما تتوفر نسخ أخرى نهاية مايو الجاري.

