تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف اقتراب إطلاق الجهاز اللوحي OnePlus OLED عالميًا بمعالج رائد قوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تشير تسريبات جديدة إلى أن OnePlus تستعد لإطلاق جهاز لوحي مدمج جديد للأسواق العالمية، مع مواصفات قوية وشاشة OLED عالية التحديث.

وبحسب المعلومات المسربة، سيأتي الجهاز بشاشة OLED قياس 8.8 بوصة تدعم معدل تحديث 144 هرتز، بينما سيعتمد على معالج Snapdragon 8 Gen 5 مع ذواكر LPDDR5X وتخزين UFS 4.1 لتقديم أداء قوي في الألعاب والمهام الثقيلة.

كما من المتوقع أن يضم الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وأخرى أمامية بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب بطارية بسعة 8000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

وسيعمل الجهاز بواجهة OxygenOS 16 المبنية على اندرويد 16، فيما تشير التسريبات إلى أنه قد يكون نسخة معدلة من جهاز Oppo Pad Mini الذي طُرح سابقًا في الصين.

وحتى الآن، لم تؤكد OnePlus أي تفاصيل رسمية حول الجهاز أو موعد إطلاقه.

