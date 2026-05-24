تكنولوجيا: شركة JBL تطلق لونا جديدا كإصدار خاص لسماعات Soundgear Clips داخل الصين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت JBL عن لون سادس لسماعات الأذن المفتوحة Soundgear Clips ويحمل اللون الجديد اسم الزمرد الأخضر ويبدو أنه حصري للسوق الصينية بالوقت الحالي وكان قد تم الإعلان عن هذه السماعات خلال شهر أغسطس الماضي ومنذ إطلاقها خلال شهر أكتوبر توفرت للشراء بخمسة ألوان مختلفة والآن تضيف الشركة لونا جديدا ومميزا لتلبية أذواق المستخدمين وضمان رضاهم بنسبة 100%

ويوصف اللون الأخضر الزمردي الجديد بأنه إصدار خاص لينضم إلى خيارات الألوان الحالية التي تشمل الأزرق والأسود والأبيض والأرجواني والنحاسي ومثل الألوان الأخرى يتميز هذا الإصدار بتصميم شفاف ويأتي مع علبة حمل مطابقة لتقديم مظهر عصري وأنيق ورغم أن هذه السماعات لا تحتوي على أي ذاكرة عشوائية مدمجة إلا أنها تعتمد على تقنيات الاتصال المتقدمة لتوفير تجربة استماع خالية من التقطيع بأبعاد دقيقة تبلغ 20×15 مليمتر تقريبا

ويتوفر الإصدار الخاص الجديد من السماعات للشراء الآن بسعر يبلغ 999 يوانا صينيا وهو ما يعادل 147 دولارا أو 127 يورو ولا توجد معلومات حتى الآن حول ما إذا كان سيتم إطلاق اللون الجديد بمناطق أخرى وتتميز بتصميم SonicArc مدمج مع تقنية OpenSound الخاصة بالشركة والتوصيل الهوائي لتقليل تسرب الصوت ويحتوي كل سماعة على محرك ديناميكي يبلغ مقاسه 11 مليمتر وميكروفونين لتكوين الشعاع

وبالإضافة إلى ذلك تتمتع السماعات بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء وتدعم تقنية Bluetooth 5.4 وميزة Bluetooth Multipoint ويبلغ عمر البطارية المعلن عنه 8 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة وما مجموعه 32 ساعة مع علبة الشحن السريع وهي متوافقة تماما مع تطبيق الشركة المخصص للأجهزة التي تعمل بنظامي Android و iOS لتخصيص إعدادات الصوت والتحكم الشامل بجميع الميزات الذكية بكل سهولة ويسر لتلبية كافة تطلعات محبي الموسيقى